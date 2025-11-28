Громкая "бавовеа" гремит в российских Таганроге и Саратове — видео

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в ночь на 28 ноября в Таганроге Ростовской области прозвучала серия мощных взрывов. Согласно последним данным, это произошло вблизи места, где недавно украинскими воинами были поражены два российских самолета.
Главные тезисы
- Взрывы в Таганроге спровоцировали новую волну негативных реакций со стороны местного населения.
- Власти РФ утверждают, что дроны пытались атаковать Москву, однако их сбили.
В России снова громко — что известно
Как сообщает российский Telegram-канал Astra, жители Таганрога снова жалуются на мощные взрывы в своих соцсетях.
По словам очевидцев, один из взрывов прогремел в 1,3 км от военного аэродрома, где ранее были обезврежены 2 военных самолета.
Видео новой "бавовны" было снято с Поляковского шоссе.
Что важно понимать, всего несколько дней назад украинские воины поразили Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" — "Атлант Аэро" в Таганроге.
В ночь на 28 ноября жители Саратова также сообщали о взрывах.
На одном видео с места событий зафиксирована работа ПВО над рекой, кадры сняты с Заводской улицы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-