Громкая "бавовеа" гремит в российских Таганроге и Саратове — видео
Громкая "бавовеа" гремит в российских Таганроге и Саратове — видео

В России снова громко - что известно
Источник:  online.ua

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в ночь на 28 ноября в Таганроге Ростовской области прозвучала серия мощных взрывов. Согласно последним данным, это произошло вблизи места, где недавно украинскими воинами были поражены два российских самолета.

Главные тезисы

  • Взрывы в Таганроге спровоцировали новую волну негативных реакций со стороны местного населения.
  • Власти РФ утверждают, что дроны пытались атаковать Москву, однако их сбили.

В России снова громко — что известно

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, жители Таганрога снова жалуются на мощные взрывы в своих соцсетях.

По словам очевидцев, один из взрывов прогремел в 1,3 км от военного аэродрома, где ранее были обезврежены 2 военных самолета.

Видео новой "бавовны" было снято с Поляковского шоссе.

От места съемки до площадки, где на военном аэродроме "Таганрог-Южный" ранее атаковали 2 самолета — 1,35 км, — сказано в заявлении.

Что важно понимать, всего несколько дней назад украинские воины поразили Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" — "Атлант Аэро" в Таганроге.

В ночь на 28 ноября жители Саратова также сообщали о взрывах.

На одном видео с места событий зафиксирована работа ПВО над рекой, кадры сняты с Заводской улицы.

На фото снято задымление в частной застройке в районе улиц Шелковичная и Новоузенская — это район частных домов, окруженный девятиэтажками. Кадры сняты с улицы Симбирцева. На последнем видео зафиксирован пожар по адресу Новоузенская улица, 68А.

