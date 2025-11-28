Гучна "бавовна" гримить у російських Таганрозі та Саратові — відео

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, у ніч на 28 листопада в Таганрозі Ростовської області РФ пролунала серія потужних вибухів. Згідно з останнім даними, це сталося поблизу місця, де нещодавно українськими воїнами були уражені два російські літаки.
Головні тези:
- Вибухи в Таганрозі спровокували нову хвилю негативних реакцій з боку місцевого населення.
- Влада РФ стверджує, що дрони намагалися атакувати Москву, однак їх збили.
У Росії знову гучно — що відомо
Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, мешканці Таганрога знову скаржаться на потужні вибухи у своїх соцмережах.
За словами очевидців, один з вибухів прогримів за 1,3 км від військового аеродрому, де раніше були знешкоджені 2 військові літаки.
Відео нової “бавовни” було зняте з Поляковського шосе.
Що важливо розуміти, лише кілька днів тому українські воїни уразили Авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" — "Атлант Аеро" у Таганрозі.
У ніч проти 28 листопада жителі Саратова також повідомляли про вибухи.
На одному відео з місця подій зафіксовано роботу ППО над річкою, кадри знято із Заводської вулиці.
