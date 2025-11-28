Росіяни вбили літнього чоловіка на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили літнього чоловіка на Дніпропетровщині

Які наслідки атак Росії на Дніпропетровщину
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Згідно з останніми даними, у Дніпропетровській області щонайменше одна людина загинула та ще одна отримала поранення внаслідок російських обстрілів.

Головні тези:

  • Атаки російських військ призвели до руйнування будинків, автотранспорту та газопроводів.
  • Сили ППО змогли знищити 3 ворожі дрони.

Які наслідки атак Росії на Дніпропетровщину

Першими подробицями поділився очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у своєму Telegram.

За його словами, минулого вечора рятувальники ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка.

Він загинув через удар КАБ… Є й постраждала — жінка 52 років, — повідомляє Владислав Гайваненко.

Окрім того, наголошується, що вночі російські загарбники здійснили атаку на Синельниківський район БпЛА.

Внаслідок ударів армії РФ у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні будинки, авто та газогін.

Також вказано, що по Нікополю російські окупанти знову били FPV-дронами.

Оборонці збили на Дніпропетровщині 3 БпЛА, — заявив очільник Дніпропетровської ОВА.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стубб озвучив невтішний прогноз щодо завершення війни РФ проти України
Стубб
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британія готова відправити війська в Україну — коли саме
Що відомо про плани Британії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив про найбільшу "поступку" Росії у війні
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?