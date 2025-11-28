Росіяни вбили літнього чоловіка на Дніпропетровщині

Згідно з останніми даними, у Дніпропетровській області щонайменше одна людина загинула та ще одна отримала поранення внаслідок російських обстрілів.
Головні тези:
- Атаки російських військ призвели до руйнування будинків, автотранспорту та газопроводів.
- Сили ППО змогли знищити 3 ворожі дрони.
Які наслідки атак Росії на Дніпропетровщину
Першими подробицями поділився очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у своєму Telegram.
За його словами, минулого вечора рятувальники ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка.
Окрім того, наголошується, що вночі російські загарбники здійснили атаку на Синельниківський район БпЛА.
Внаслідок ударів армії РФ у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні будинки, авто та газогін.
Також вказано, що по Нікополю російські окупанти знову били FPV-дронами.
