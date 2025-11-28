Росіяни вбили літнього чоловіка на Дніпропетровщині

Згідно з останніми даними, у Дніпропетровській області щонайменше одна людина загинула та ще одна отримала поранення внаслідок російських обстрілів.

Які наслідки атак Росії на Дніпропетровщину

Першими подробицями поділився очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у своєму Telegram.

За його словами, минулого вечора рятувальники ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка.

Він загинув через удар КАБ… Є й постраждала — жінка 52 років, — повідомляє Владислав Гайваненко. Поширити

Окрім того, наголошується, що вночі російські загарбники здійснили атаку на Синельниківський район БпЛА.

Внаслідок ударів армії РФ у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні будинки, авто та газогін.

Також вказано, що по Нікополю російські окупанти знову били FPV-дронами.