Россияне убили пожилого мужчину на Днепропетровщине

Согласно последним данным, в Днепропетровской области по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов.

Какие последствия атак России на Днепропетровщину

Первыми подробностями поделился глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в своем Telegram.

По его словам, в минувший вечер спасатели ГСЧС достали из-под завалов разрушенного дома в Покровской общине тело 61-летнего мужчины.

Он погиб из-за удара КАБ… Есть и пострадавшая женщина 52 лет, — сообщает Владислав Гайваненко. Поделиться

Кроме того, указано, что ночью российские захватчики совершили атаку на Синельниковский район БПЛА.

В результате ударов армии РФ в Петропавловской и Славянской общинах изуродованы 2 частных дома, авто и газопровод.

Также указано, что по Никополю российские оккупанты снова били FPV-дронами.