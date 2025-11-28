Россияне убили пожилого мужчину на Днепропетровщине
Россияне убили пожилого мужчину на Днепропетровщине

Какие последствия атак России на Днепропетровщину
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Согласно последним данным, в Днепропетровской области по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов.

Главные тезисы

  • Атаки российских войск привели к разрушению домов, автотранспорта и газопроводов.
  • Силы ПВО смогли уничтожить 3 вражеских дрона.

Какие последствия атак России на Днепропетровщину

Первыми подробностями поделился глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в своем Telegram.

По его словам, в минувший вечер спасатели ГСЧС достали из-под завалов разрушенного дома в Покровской общине тело 61-летнего мужчины.

Он погиб из-за удара КАБ… Есть и пострадавшая женщина 52 лет, — сообщает Владислав Гайваненко.

Кроме того, указано, что ночью российские захватчики совершили атаку на Синельниковский район БПЛА.

В результате ударов армии РФ в Петропавловской и Славянской общинах изуродованы 2 частных дома, авто и газопровод.

Также указано, что по Никополю российские оккупанты снова били FPV-дронами.

Защитники сбили на Днепропетровщине 3 БпЛА, — заявил глава Днепропетровской ОВА.

