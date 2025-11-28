Россияне убили пожилого мужчину на Днепропетровщине

Согласно последним данным, в Днепропетровской области по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов.
Главные тезисы
- Атаки российских войск привели к разрушению домов, автотранспорта и газопроводов.
- Силы ПВО смогли уничтожить 3 вражеских дрона.
Какие последствия атак России на Днепропетровщину
Первыми подробностями поделился глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в своем Telegram.
По его словам, в минувший вечер спасатели ГСЧС достали из-под завалов разрушенного дома в Покровской общине тело 61-летнего мужчины.
Кроме того, указано, что ночью российские захватчики совершили атаку на Синельниковский район БПЛА.
В результате ударов армии РФ в Петропавловской и Славянской общинах изуродованы 2 частных дома, авто и газопровод.
Также указано, что по Никополю российские оккупанты снова били FPV-дронами.
