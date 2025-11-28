Украинские воины уничтожили 7 российских танков в течение суток
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 28 ноября 2025 года
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков, а также подбили 7 вражеских танков и 21 артиллерийскую систему.

Главные тезисы

  • Начался 1374 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего в течение 27 ноября на фронте произошло 247 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 28 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 170 790 (+1 100) человек

  • танков — 11 380 (+7) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 643 (+15) ед.

  • артиллерийских систем — 34 730 (+21) ед.

  • РСЗО — 1 550 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1253 (+0) ед.

  • самолетов — 430 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 237 (+63) ед.

  • крылатые ракеты — 3 995 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 68 399 (+48) ед.

  • специальная техника — 4008 (+0) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемых авиабомба.

Кроме того, совершил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.

