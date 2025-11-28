Украинские воины уничтожили 7 российских танков в течение суток

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков, а также подбили 7 вражеских танков и 21 артиллерийскую систему.

Потери армии РФ по состоянию на 28 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 170 790 (+1 100) человек

танков — 11 380 (+7) ед.

боевых бронированных машин — 23 643 (+15) ед.

артиллерийских систем — 34 730 (+21) ед.

РСЗО — 1 550 (+0) ед.

средства ПВО — 1253 (+0) ед.

самолетов — 430 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 237 (+63) ед.

крылатые ракеты — 3 995 (+0) ед.

корабли/катера — 28 (+0) ед.

подлодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 68 399 (+48) ед.

специальная техника — 4008 (+0) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемых авиабомба.

Кроме того, совершил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.