Українські воїни знищили 7 російських танків протягом доби

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу російських загарбників, підбили 7 ворожих танків та 21 артилерійську систему.
Головні тези:
- Розпочався 1 374 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом 27 листопада на фронті відбулося 247 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 28 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 170 790 (+1 100) осіб
танків — 11 380 (+7) од.
бойових броньованих машин — 23 643 (+15) од.
артилерійських систем — 34 730 (+21) од.
РСЗВ — 1 550 (+0) од.
засоби ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 430 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 237 (+63) од.
крилаті ракети — 3 995 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 68 399 (+48) од.
спеціальна техніка — 4 008 (+0) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе.
