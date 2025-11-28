Українські воїни знищили 7 російських танків протягом доби
Українські воїни знищили 7 російських танків протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу російських загарбників, підбили 7 ворожих танків та 21 артилерійську систему.

Головні тези:

  • Розпочався 1 374 день повномасштабної війни РФ проти України.  
  • Загалом протягом 27 листопада на фронті відбулося 247 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 28 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 170 790 (+1 100) осіб

  • танків  — 11 380 (+7) од.

  • бойових броньованих машин — 23 643 (+15) од.

  • артилерійських систем — 34 730 (+21) од.

  • РСЗВ — 1 550 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 430 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 237 (+63) од.

  • крилаті ракети — 3 995 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 68 399 (+48) од.

  • спеціальна техніка — 4 008 (+0) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе.

Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 63 цілі
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

