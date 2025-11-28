Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 63 цілі
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 63 цілі

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Протягом ночі 27-28 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М  із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях.

ППО України відбила нову атаку Росії

Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 18:00 27 листопада.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ, близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

