Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 63 цілі

Протягом ночі 27-28 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях.
ППО України відбила нову атаку Росії
Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 18:00 27 листопада.
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ, близько 50 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.
