Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 63 цели
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 63 цели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО Украины отразило новую атаку России
Read in English
Читати українською

В течение ночи 27-28 ноября российские захватчики осуществляли атаку на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым и 72 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях.

ПВО Украины отразило новую атаку России

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 27 ноября.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово — РФ, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили пожилого мужчину на Днепропетровщине
Какие последствия атак России на Днепропетровщину
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовеа" гремит в российских Таганроге и Саратове — видео
В России снова громко - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?