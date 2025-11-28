Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 63 цели

В течение ночи 27-28 ноября российские захватчики осуществляли атаку на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым и 72 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО Украины отразило новую атаку России

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 27 ноября.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово — РФ, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.