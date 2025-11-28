Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 63 цели

В течение ночи 27-28 ноября российские захватчики осуществляли атаку на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым и 72 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях.
ПВО Украины отразило новую атаку России
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 27 ноября.
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово — РФ, около 50 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-