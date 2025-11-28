Уперше за останні 60 років країна-агресорка Росія втратила можливість відправляти людей у космос через аварію на космодромі Байконур — вона сталася після запуску корабля "Союз МС-28".
Головні тези:
- Роскосмос уже офіційно підтвердив факт пошкоджень.
- Влада РФ обіцяє, що ремонт буде здійснений найближчим часом.
Росія стикнулася з новою серйозною проблемою
Згідно з даними опозиційних російських ЗМІ, одразу після запуску корабля "Союз МС-28" на 31-й майданчику обвалилася кабіна обслуговування.
Ба більше, вказано, що елементи стартового столу отримали пошкодження.
Після детального аналізу опублікованих кадрів стало зрозуміло, що у газовідвідному каналі під ракетою опинилася велика металева конструкція, якої там не мало бути.
Існує висока ймовірність того, що це міг бути технічний модуль обслуговування, який повинен був сховатися перед запуском, але з невідомих причин залишився під конструкцією.
Що важливо розуміти, майданчик, що зазнав пошкоджень, — єдина діюча платформа для пілотованих запусків кораблів до МКС.
А це де-факто означає, що нова аварія може стати причиною затримки всіх майбутніх польотів "Союз" і "Прогрес" на невизначений час.
Уже зараз вона позбавила країну-агресорку можливості відправляти космонавтів у космос — подібного не траплялося з початку 1960-х років.
Роскосмос уже публічно визнав факт пошкоджень, а також почав запевняти росіян, що "всі необхідні резервні елементи є в наявності" та відновлення буде проведене найближчим часом.
