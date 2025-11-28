Уперше за останні 60 років країна-агресорка Росія втратила можливість відправляти людей у космос через аварію на космодромі Байконур — вона сталася після запуску корабля "Союз МС-28".

Росія стикнулася з новою серйозною проблемою

Згідно з даними опозиційних російських ЗМІ, одразу після запуску корабля "Союз МС-28" на 31-й майданчику обвалилася кабіна обслуговування.

Ба більше, вказано, що елементи стартового столу отримали пошкодження.

В общем да, худший сценарий, под 31 площадкой после запуска Союз МС-28 обвалилась кабина обслуживания, причина неизвестна. Комментарий будет хз когда. Состояние причастных можете себе представить.



Российские пуски Союзов и Прогрессов к МКС откладываются на неопределённый срок https://t.co/fdsdkD5wJP pic.twitter.com/8ZK44ULBoo — Кукуруза как у томакруза 🌽 (@KYKYPY3A_B) November 27, 2025

Після детального аналізу опублікованих кадрів стало зрозуміло, що у газовідвідному каналі під ракетою опинилася велика металева конструкція, якої там не мало бути.

Існує висока ймовірність того, що це міг бути технічний модуль обслуговування, який повинен був сховатися перед запуском, але з невідомих причин залишився під конструкцією.

Що важливо розуміти, майданчик, що зазнав пошкоджень, — єдина діюча платформа для пілотованих запусків кораблів до МКС.

А це де-факто означає, що нова аварія може стати причиною затримки всіх майбутніх польотів "Союз" і "Прогрес" на невизначений час.

Уже зараз вона позбавила країну-агресорку можливості відправляти космонавтів у космос — подібного не траплялося з початку 1960-х років.