140 млрд євро для України. Бельгія вирішила посилити опір

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер продовжує переконувати європейських лідерів, що використання заморожених російських активів для допомоги Україні може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Бельгія не збирається поступатися ЄС

На переконання Де Вевера, схема, якою планує скористатися Євросоюз для допомоги України, є "принципово неправильною".

Він також озвучив прогноз, що план блоку може поставити його країну у вразливе становище.

Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що це може стати нищівним ударом по репутації Euroclear.

Що важливо розуміти, йдеться про брюссельський депозитарій цінних паперів, який зберігає заморожені активи РФ.

Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе Бельгія, — почав скаржитися де Вевер. Поширити

Глава бельгійського уряду також обурюються, що Євросоюз не здатен прорахувати усі юридичні і фінансові ризики.

Де Вевер вкотре звернув увагу на те, що влада ЄС досі не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння його країни.