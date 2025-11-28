140 млрд євро для України. Бельгія вирішила посилити опір
140 млрд євро для України. Бельгія вирішила посилити опір

Барт де Вевер
Джерело:  Euractiv

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер продовжує переконувати європейських лідерів, що використання заморожених російських активів для допомоги Україні може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Головні тези:

  • Барт де Вевер лякає Євросоюз дестабілізацією євро.
  • Також він він закликав країни ЄС надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету.

Бельгія не збирається поступатися ЄС

На переконання Де Вевера, схема, якою планує скористатися Євросоюз для допомоги України, є "принципово неправильною".

Він також озвучив прогноз, що план блоку може поставити його країну у вразливе становище.

Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що це може стати нищівним ударом по репутації Euroclear.

Що важливо розуміти, йдеться про брюссельський депозитарій цінних паперів, який зберігає заморожені активи РФ.

Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе Бельгія, — почав скаржитися де Вевер.

Глава бельгійського уряду також обурюються, що Євросоюз не здатен прорахувати усі юридичні і фінансові ризики.

Де Вевер вкотре звернув увагу на те, що влада ЄС досі не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння його країни.

Поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект: ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди, — вигадує прем'єр-міністр Бельгії.

