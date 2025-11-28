Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер продолжает убеждать европейских лидеров, что использование замороженных российских активов для помощи Украине может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.

Бельгия не собирается менять свою позицию

По убеждению Де Вевера, схема, которой планирует воспользоваться Евросоюз для помощи Украине, "принципиально неправильная".

Он также озвучил прогноз, что план блока может поставить его страну в уязвимое положение.

Премьер-министр Бельгии считает, что это может стать сокрушительным ударом по репутации Euroclear.

Что важно понимать, речь идет о брюссельском депозитарии ценных бумаг, который хранит замороженные активы РФ.

Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что хотя преимущества такой схемы будут для всех, затраты и риски понесет Бельгия, — начал жаловаться де Вевер. Поделиться

Глава бельгийского правительства также возмущается, что Евросоюз не способен просчитать все юридические и финансовые риски.

Де Вевер сн обратил внимание на то, что власти ЕС до сих пор не представили ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает обеспокоенность его страны.