Обыски у Ермака — появилась первая реакция ЕС
Обыски у Ермака — появилась первая реакция ЕС

Ермак
Официальный Брюссель отмечает, что новые антикоррупционные расследования в Украине, также включающие проведение обысков у топ-чиновников, среди которых глава ОПУ Андрей Ермак, указывают на то, что антикоррупционные органы в Украине действительно работают.

  • Власти Евросоюз уверяют, что с уважением относятся к новым антикоррупционным расследованиям в Украине.
  • Они также подчеркнули, что борьба с коррупцией является ключевым элементом вступления страны в ЕС.

ЕС положительно оценил обыски в Ермака

С заявлением по этому поводу выступила главная представительница Еврокомиссии Паула Пиньо.

Она официально подтвердила, что ЕК приветствует проведение антикоррупционных расследований, в том числе относительно высочайшего звена должностных лиц Украины.

Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, свидетельствующие о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу, — подчеркнула спикер, реагируя на обыск в доме главы ОПУ.

По ее словам, последние события напрямую демонстрируют, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать.

Свою позицию по этому поводу также озвучил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Он в очередной раз напомнил о том, что борьба Украины с коррупцией является главным элементом вступления страны в блок.

Как отметил Мерсье, это требует постоянного усилия и мощной способности противодействовать коррупции.

Это ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад. Итак, мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией, — подчеркнул Мерсье.

