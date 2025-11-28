Обыски у Ермака — появилась первая реакция ЕС

Официальный Брюссель отмечает, что новые антикоррупционные расследования в Украине, также включающие проведение обысков у топ-чиновников, среди которых глава ОПУ Андрей Ермак, указывают на то, что антикоррупционные органы в Украине действительно работают.
Главные тезисы
- Власти Евросоюз уверяют, что с уважением относятся к новым антикоррупционным расследованиям в Украине.
- Они также подчеркнули, что борьба с коррупцией является ключевым элементом вступления страны в ЕС.
ЕС положительно оценил обыски в Ермака
С заявлением по этому поводу выступила главная представительница Еврокомиссии Паула Пиньо.
Она официально подтвердила, что ЕК приветствует проведение антикоррупционных расследований, в том числе относительно высочайшего звена должностных лиц Украины.
По ее словам, последние события напрямую демонстрируют, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать.
Свою позицию по этому поводу также озвучил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Он в очередной раз напомнил о том, что борьба Украины с коррупцией является главным элементом вступления страны в блок.
Как отметил Мерсье, это требует постоянного усилия и мощной способности противодействовать коррупции.
