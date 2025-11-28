Силы обороны сорвали наступление армии РФ возле Гуляйполя

28 ноября Силы обороны юга официально подтвердили, что украинские защитники смогли успешно остановить новое наступление российских захватчиков в Запорожской области. Более того, воины ВСУ восстановили контроль над ситуацией возле населенного пункта Гуляйполе.

Что происходит на Запорожье?

Возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении, — сказано в официальном заявлении Сил обороны юга. Поделиться

Кроме того, указано, что этот участок фронта удалось стабилизировать.

Тем не менее, украинские защитники признают, что ситуация на юге Украины остается действительно напряженной.

Силы обороны Юга обращают внимание на то, что в течение 27 ноября враг более 60 раз пытался штурмовать позиции защитников.

Согласно последним данным, на Гуляйпольском направлении украинские военные отразили 21 атаку врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

В общей сложности за прошедшие сутки вражеские потери составили: