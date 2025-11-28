Силы обороны сорвали наступление армии РФ возле Гуляйполя

28 ноября Силы обороны юга официально подтвердили, что украинские защитники смогли успешно остановить новое наступление российских захватчиков в Запорожской области. Более того, воины ВСУ восстановили контроль над ситуацией возле населенного пункта Гуляйполе.
Главные тезисы
- Ситуацию на этом участке фронта удалось стабилизировать.
- Также защитники успели уничтожить 40 единиц укрытия личного состава врага.
Что происходит на Запорожье?
Кроме того, указано, что этот участок фронта удалось стабилизировать.
Тем не менее, украинские защитники признают, что ситуация на юге Украины остается действительно напряженной.
Силы обороны Юга обращают внимание на то, что в течение 27 ноября враг более 60 раз пытался штурмовать позиции защитников.
Согласно последним данным, на Гуляйпольском направлении украинские военные отразили 21 атаку врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.
В общей сложности за прошедшие сутки вражеские потери составили:
243 солдата
2 ББМ
15 артиллерийских систем
11 единиц автомобильной техники
1 БпЛА
2 НРК
1 антенна "Старлинк"
1 квадроцикл
7 мотоциклов
