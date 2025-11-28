Солдаты РФ избили и казнили пленного воина ВСУ

Донецкая областная прокуратура сообщает, что на Покровском направлении российские оккупанты побили примером автомата и расстреляли украинского военнопленного — расследование нового военного преступления россиян уже стартовало.

Солдаты РФ продолжают убивать украинских пленников

Российские захватчики совершили новое военное преступление в ноябре 2025 года — это произошло во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района.

Там оккупанты окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.

После этого один из врагов связал защитнику руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове.

Только после того, как безоружный украинский воин потерял сознание — его цинично расстреляли.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Правоохранители напоминают: умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Поделиться

Кроме того, указано, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры уже стартовало досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое повлекло гибель человека.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.