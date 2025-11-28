Солдаты РФ избили и казнили пленного воина ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ избили и казнили пленного воина ВСУ

Солдаты РФ продолжают убивать украинских пленников
Читати українською
Источник:  Прокуратура Донецкой области

Донецкая областная прокуратура сообщает, что на Покровском направлении российские оккупанты побили примером автомата и расстреляли украинского военнопленного — расследование нового военного преступления россиян уже стартовало.

Главные тезисы

  • Преднамеренное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций.
  • Оно квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Солдаты РФ продолжают убивать украинских пленников

Российские захватчики совершили новое военное преступление в ноябре 2025 года — это произошло во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района.

Там оккупанты окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.

После этого один из врагов связал защитнику руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове.

Только после того, как безоружный украинский воин потерял сознание — его цинично расстреляли.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Правоохранители напоминают: умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Кроме того, указано, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры уже стартовало досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое повлекло гибель человека.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Также указано, что досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто сорвал предоставление Украине ракет Tomahawk — данные СМИ
Украина не получила Tomahawk из-за Виткоффа?
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Песков анонсировал важный "разговор" о завершении российской войны
Россия планирует ознакомиться с новым мирным планом
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила Саратовский НПЗ и аэродром "Саки" — видео
Генштаб ВСУ
Украинские воины продолжают уничтожать российские военные объекты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?