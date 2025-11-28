Солдаты РФ избили и казнили пленного воина ВСУ

Донецкая областная прокуратура сообщает, что на Покровском направлении российские оккупанты побили примером автомата и расстреляли украинского военнопленного — расследование нового военного преступления россиян уже стартовало.
Главные тезисы
- Преднамеренное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций.
- Оно квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Солдаты РФ продолжают убивать украинских пленников
Российские захватчики совершили новое военное преступление в ноябре 2025 года — это произошло во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района.
Там оккупанты окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.
После этого один из врагов связал защитнику руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове.
Только после того, как безоружный украинский воин потерял сознание — его цинично расстреляли.
Кроме того, указано, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры уже стартовало досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое повлекло гибель человека.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.
Также указано, что досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
