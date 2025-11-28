Украина поразила Саратовский НПЗ и аэродром "Саки" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина поразила Саратовский НПЗ и аэродром "Саки" — видео

Генштаб ВСУ
Украинские воины продолжают уничтожать российские военные объекты
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ночью 28 ноября Силы обороны Украины успешно атаковали Саратовский НПЗ в России, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и ряд других военных объектов врага.

Главные тезисы

  • В районах пораженных целей начались масштабные пожары.
  • Последствия новых атак уточняются и будут объявлены впоследствии.

Украинские воины продолжают уничтожать российские военные объекты

В целях максимального сокращения военно-экономического потенциала России подразделения Сил обороны Украины осуществили несколько новых успешных операций.

Под удары защитников попал Саратовский НПЗ в Саратовской области.

Именно этот завод занимается производством более десятка видов нефтепродуктов: бензины, мазут, дизельное топливо, сера техническая и т.д.

Более того, он привлечен к обеспечению потребностей российской оккупационной армии.

На фоне украинских ударов прогремела серия взрывов, начался масштабный пожар.

Кроме того, успешно атаковано место хранения БпЛА на аэродроме “Саки” (Новофедоровка, временно оккупирована территория АР Крым).

По предварительной информации, на аэродроме поражены несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств противовоздушной обороны противника уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост".

Более того, украинские защитники мощно атаковали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль КамАЗ. Последствия ударов будут объявлены позже.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника и составы горюче-смазочных материалов на ТОТ Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются.

ПВО Украины отразило новую атаку России
