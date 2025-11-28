Україна уразила Саратовський НПЗ та аеродром "Саки" — відео
Україна уразила Саратовський НПЗ та аеродром "Саки" — відео

Генштаб ЗСУ
Українські воїни продовжують знищувати російські воєнні об'єкти
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом ночі 28 листопада Сили оборони України успішно атакували Саратовський НПЗ у Росії, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та низку інших військових об’єктів ворога.

Головні тези:

  • У районах уражений цілей почалися масштабні пожежі.
  • Наслідки нових атак наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Задля максимального скорочення воєнно-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України здійснили низку нових успішних операцій.

Під удари захисників потрапив Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Саме цей завод займається виробництвом понад десятків видів нафтопродуктів: бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і.

Ба більше, він залучений до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

На тлі українських ударів прогриміла низка вибухів, почалася масштабна пожежа.

Окрім того, було успішно атаковане місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим).

За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники “Оріон” і “Форпост”.

Ба більше, українські оборонці потужно атакували командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль “КамАЗ”. Наслідки ударів будуть оголошені згодом.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються.

