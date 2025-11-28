Солдати РФ побили та стратили полоненого воїна ЗСУ
Україна
Солдати РФ продовжують вбивати українських бранців
Джерело:  Прокуратура Донецької області

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що на Покровському напрямку російські окупанти побили прикладом автомата та розстріляли українського військовополоненого — розслідування нового воєнного злочину росіян вже стартувало.

Головні тези:

  • Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій.
  • Воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. 

Російські загарбники скоїли новий воєнний злочин у листопаді 2025 року — це сталося під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району.

Саме там окупанти оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Після цього один із ворогів зв'язав захиснику руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові.

Лише після того, як беззбройний український воїн втратив свідомість — його цинічно стратили.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Правоохоронці нагадують: умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Окрім того, наголошується, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вже стартувало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Також вказано, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Українські воїни продовжують знищувати російські воєнні об'єкти

