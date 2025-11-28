Солдати РФ побили та стратили полоненого воїна ЗСУ

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що на Покровському напрямку російські окупанти побили прикладом автомата та розстріляли українського військовополоненого — розслідування нового воєнного злочину росіян вже стартувало.
Головні тези:
- Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій.
- Воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Солдати РФ продовжують вбивати українських бранців
Російські загарбники скоїли новий воєнний злочин у листопаді 2025 року — це сталося під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району.
Саме там окупанти оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.
Після цього один із ворогів зв'язав захиснику руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові.
Лише після того, як беззбройний український воїн втратив свідомість — його цинічно стратили.
Окрім того, наголошується, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вже стартувало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.
Також вказано, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
