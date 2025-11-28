Солдати РФ побили та стратили полоненого воїна ЗСУ

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що на Покровському напрямку російські окупанти побили прикладом автомата та розстріляли українського військовополоненого — розслідування нового воєнного злочину росіян вже стартувало.

Солдати РФ продовжують вбивати українських бранців

Російські загарбники скоїли новий воєнний злочин у листопаді 2025 року — це сталося під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району.

Саме там окупанти оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Після цього один із ворогів зв'язав захиснику руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові.

Лише після того, як беззбройний український воїн втратив свідомість — його цинічно стратили.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Правоохоронці нагадують: умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Поширити

Окрім того, наголошується, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вже стартувало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.