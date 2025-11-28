Сили оборони зірвали наступ армії РФ біля Гуляйполя

28 листопада Сили оборони півдня офіційно підтвердили, що українські захисники змогли успішно зупинити новий наступ російських загарбників у Запорізькій області. Ба більше, воїни ЗСУ відновили контроль над ситуацією біля населеного пункту Гуляйполе.
Головні тези:
- Ситуацію на цій ділянці фронту вдалося стабілізувати.
- Також оборонці встигли знищити 40 одиниць укриття особового складу ворога.
Що відбувається на Запоріжжі?
Окрім того, наголошується, що цю ділянку фронту вдалося стабілізувати.
Попри це, українські захисники визнають, що ситуація на півдні України залишається справді напруженою.
Сили оборони Півдня звертають увагу на те, що протягом 27 листопада ворог понад 60 разів намагався штурмувати позиції захисників.
Згідно з останніми даними, на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 21 атаку ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.
Загалом минулої доби ворожі втрати склали:
243 окупанти
2 ББМ
15 артилерійських систем
11 одиниць автомобільної техніки
1 БпЛА
2 НРК
1 антена “Старлінк”
1 квадроцикл
7 мотоциклів
