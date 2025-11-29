"Мене зганьбили". Єрмак оголосив свої плани після відставки з ОПУ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Мене зганьбили". Єрмак оголосив свої плани після відставки з ОПУ

Єрмак виступив з гучною заявою
Read in English
Джерело:  The New York Post

Колишній очільник Офісу президент України Андрій Єрмак стверджує, що вирішив вирушити на фронт після того, як втратив посаду в ОПУ. Коли це станеться — він поки не уточнив.

Головні тези:

  • Єрмак обурюється, що його “гідність не було захищено”.
  • Він також додав, що не хоче створювати проблеми для Зеленського.

Єрмак прокоментував свою відставку

Я їду на фронт і готовий до будь-яких репресій.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Ексглава Офісу президента України

Поки залишається невідомим, коли саме колишній член команди Володимира Зеленського вирушить на поле бою — він цю інформацію не уточнив.

Окрім того, він перепросив у журналістів за те, що можливо більше не відповідатиме на дзвінки.

Мене зганьбили, і мою гідність не було захищено, попри те, що я перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми для Зеленського — я їду на фронт, — стверджує Єрмак.

Що важливо розуміти, про відставку глави ОПУ повідомив український лідер Володимир Зеленський ввечері 28 листопада.

Перше — відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Це сталося того ж дня, коли НАБУ і САП провели обшуки в домівці Андрія Єрмака — підозру оголошено поки не було.

Я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій. Щодо нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цей інститут, — заявив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Єрмак уперше відреагував на обшуки в його домівці
Єрмак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Обшуки в Єрмака — з'явилася перша реакція ЄС
Єрмак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про відставку Єрмака з посади керівника ОП
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?