"Мене зганьбили". Єрмак оголосив свої плани після відставки з ОПУ

Колишній очільник Офісу президент України Андрій Єрмак стверджує, що вирішив вирушити на фронт після того, як втратив посаду в ОПУ. Коли це станеться — він поки не уточнив.

Єрмак прокоментував свою відставку

Я їду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Андрій Єрмак Ексглава Офісу президента України

Поки залишається невідомим, коли саме колишній член команди Володимира Зеленського вирушить на поле бою — він цю інформацію не уточнив.

Окрім того, він перепросив у журналістів за те, що можливо більше не відповідатиме на дзвінки.

Мене зганьбили, і мою гідність не було захищено, попри те, що я перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми для Зеленського — я їду на фронт, — стверджує Єрмак. Поширити

Що важливо розуміти, про відставку глави ОПУ повідомив український лідер Володимир Зеленський ввечері 28 листопада.

Перше — відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Володимир Зеленський Президент України

Це сталося того ж дня, коли НАБУ і САП провели обшуки в домівці Андрія Єрмака — підозру оголошено поки не було.