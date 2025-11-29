"Мене зганьбили". Єрмак оголосив свої плани після відставки з ОПУ

Колишній очільник Офісу президент України Андрій Єрмак стверджує, що вирішив вирушити на фронт після того, як втратив посаду в ОПУ. Коли це станеться — він поки не уточнив.
Головні тези:
- Єрмак обурюється, що його “гідність не було захищено”.
- Він також додав, що не хоче створювати проблеми для Зеленського.
Єрмак прокоментував свою відставку
Поки залишається невідомим, коли саме колишній член команди Володимира Зеленського вирушить на поле бою — він цю інформацію не уточнив.
Окрім того, він перепросив у журналістів за те, що можливо більше не відповідатиме на дзвінки.
Що важливо розуміти, про відставку глави ОПУ повідомив український лідер Володимир Зеленський ввечері 28 листопада.
Це сталося того ж дня, коли НАБУ і САП провели обшуки в домівці Андрія Єрмака — підозру оголошено поки не було.
