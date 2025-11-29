Удар Росії по Києву — відомо про 3 загиблих та 29 потерпілих

Станом на ранок відомо уже про 29 постраждалих внаслідок російської атаки на столицю України. Окрім того, влад Києва повідомляє про уже трьох загиблих. На ворожий терор уже відреагував глава держав Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Цієї ночі ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 дронів.
- Зеленський закликає світ жорстко відреагувати на злочини РФ.
У Києві продовжує зростати кількість постраждалих
Мер столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що до 29 зросла кількість потерпілих у місті.
Згідно з останніми даними, 19 із них були одразу шпиталізовані. Життя ще трьох киян не вдалося врятувати — вони загинули.
Понад 500 000 жителів Києва залишилась без світла. Зокрема, мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів.
Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, у столиці та області на місцях російських ударів працюють екстрені служби.
На тлі посилення російського терору глава держави вкотре закликав світ зупинити Росію та посилити українську ППО.
