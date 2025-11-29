Удар Росії по Києву — відомо про 3 загиблих та 29 потерпілих

Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя. Головні цілі атаки — енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.