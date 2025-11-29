Українські воїни уразили 2 артилерійські підрозділи армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 28 листопада, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи російських загарбників на позиціях.
Головні тези:
- Розпочався 1 375 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 311 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 171 700 (+910) осіб;
танків — 11 381 (+1) од;
бойових броньованих машин — 23 658 (+15) од;
артилерійських систем — 34 733 (+3) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 85 343 (+106) од;
крилатих ракет — 3 995 (+14) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 463 (+64) од;
спеціальної техніки — 4 010 (+2) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе.
