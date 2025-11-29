Українські воїни уразили 2 артилерійські підрозділи армії РФ
Українські воїни уразили 2 артилерійські підрозділи армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 28 листопада, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи російських загарбників на позиціях.  

Головні тези:

  • Розпочався 1 375 день повномасштабної війни РФ проти України.  
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 311 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 29 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 171 700 (+910) осіб;

  • танків — 11 381 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 23 658 (+15) од;

  • артилерійських систем — 34 733 (+3) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 85 343 (+106) од;

  • крилатих ракет — 3 995 (+14) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 463 (+64) од;

  • спеціальної техніки — 4 010 (+2) од.

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області; місто Херсон.

