2 людини загинули та 15 постраждали внаслідок атаки РФ на Київ

Уночі 29 листопада російські загарбники здійснили новий повітряний напад на столицю України, який призвів до значних пошкоджень у місті. Згідно з останніми даними, 2 людини загинули та 15 отримали поранення, зокрема й дитина. Також відомо про постраждалих на Київщині.
Головні тези:
- У Шевченківському районі був під удар потрапив 14-поверховий житловий будинок.
- В області відомо про щонайменше двох потерпілих.
Нова атака РФ на Київ — що відомо
Загалом у столиці працівники ДСНС змогли врятувати 8 людей, зокрема 2 дітей та маломобільну особу.
Рятувальники залучались на виклики у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському та Дніпровському районах міста.
У Шевченківському районі під удар ворога потрапив 14-поверховий житловий будинок.
Вогонь охопив квартири на рівні 4-5 поверхів — його вже вдалося приборкати.
У Святошинському районі ворог поцілив у під’їзд 3-поверхового житлового будинку — почалася пожежа на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину.
З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Вогонь загасили, триває розбір завалів.
Також відомо, що внаслідок масованої атаки російських військ на Київську область зафіксовано руйнування в п'яти районах регіону. Також повідомляється про двох потерпілих.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-