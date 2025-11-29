2 людини загинули та 15 постраждали внаслідок атаки РФ на Київ

Уночі 29 листопада російські загарбники здійснили новий повітряний напад на столицю України, який призвів до значних пошкоджень у місті. Згідно з останніми даними, 2 людини загинули та 15 отримали поранення, зокрема й дитина. Також відомо про постраждалих на Київщині.

Нова атака РФ на Київ — що відомо

Загалом у столиці працівники ДСНС змогли врятувати 8 людей, зокрема 2 дітей та маломобільну особу.

Рятувальники залучались на виклики у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському та Дніпровському районах міста.

У Шевченківському районі під удар ворога потрапив 14-поверховий житловий будинок.

Вогонь охопив квартири на рівні 4-5 поверхів — його вже вдалося приборкати.

Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці. Поширити

У Святошинському районі ворог поцілив у під’їзд 3-поверхового житлового будинку — почалася пожежа на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину.

З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Вогонь загасили, триває розбір завалів.

Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій. Поширити

Також відомо, що внаслідок масованої атаки російських військ на Київську область зафіксовано руйнування в п'яти районах регіону. Також повідомляється про двох потерпілих.