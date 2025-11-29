2 человека погибли и 15 пострадали в результате атаки РФ на Киев
Категория
Украина
Дата публикации

2 человека погибли и 15 пострадали в результате атаки РФ на Киев

Виталий Кличко
Новая атака РФ на Киев - что известно
Ночью 29 ноября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на столицу Украины, повлекшее значительные повреждения в городе. Согласно последним данным, 2 человека погибли и 15 получили ранения, в том числе и ребенок. Также известно о пострадавших в Киевской области.

Главные тезисы

  • В Шевченковском районе под удар попал 14-этажный жилой дом.
  • В области известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Новая атака РФ на Киев — что известно

Всего в столице работники ГСЧС смогли спасти 8 человек, в том числе 2 детей и маломобильного человека.

Спасатели приехали на вызовы в Соломенском, Шевченковском, Святошинском и Днепровском районах города.

В Шевченковском районе под удар врага попал 14-этажный жилой дом.

Огонь охватил квартиры на уровне 4-5 этажей — его уже удалось обуздать.

Соломенский район: обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.

В Святошинском районе враг попал в подъезд 3-этажного жилого дома — начался пожар на 2 этаже, спасатели спасли ребенка.

Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Огонь потушили, идет разбор завалов.

Днепровский район: попадание в 10-этажный жилой дом повлекло за собой разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

Также известно, что в результате массированной атаки российских войск на Киевскую область зафиксировано разрушение в пяти районах региона. Также сообщается о двух пострадавших.

