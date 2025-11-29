2 человека погибли и 15 пострадали в результате атаки РФ на Киев

Ночью 29 ноября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на столицу Украины, повлекшее значительные повреждения в городе. Согласно последним данным, 2 человека погибли и 15 получили ранения, в том числе и ребенок. Также известно о пострадавших в Киевской области.
Главные тезисы
- В Шевченковском районе под удар попал 14-этажный жилой дом.
- В области известно о по меньшей мере двух пострадавших.
Новая атака РФ на Киев — что известно
Всего в столице работники ГСЧС смогли спасти 8 человек, в том числе 2 детей и маломобильного человека.
Спасатели приехали на вызовы в Соломенском, Шевченковском, Святошинском и Днепровском районах города.
В Шевченковском районе под удар врага попал 14-этажный жилой дом.
Огонь охватил квартиры на уровне 4-5 этажей — его уже удалось обуздать.
В Святошинском районе враг попал в подъезд 3-этажного жилого дома — начался пожар на 2 этаже, спасатели спасли ребенка.
Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Огонь потушили, идет разбор завалов.
Также известно, что в результате массированной атаки российских войск на Киевскую область зафиксировано разрушение в пяти районах региона. Также сообщается о двух пострадавших.
