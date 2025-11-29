Украинские воины поразили 2 артиллерийских подразделения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 ноября ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения российских захватчиков на позициях.

Потери армии РФ по состоянию на 29 ноября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 171 700 (+910) человек;

танков — 11 381 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 23 658 (+15) ед;

артиллерийских систем — 34 733 (+3) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 343 (+106) ед;

крылатых ракет — 3 995 (+14) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 68 463 (+64) ед;

специальной техники — 4 010 (+2) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 2998 обстрелов, в том числе 103 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1721 дрон-камикадзе.