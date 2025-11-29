У Києві та області знеструмлено понад 600 тисяч споживачів після атак РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві та області знеструмлено понад 600 тисяч споживачів після атак РФ

Міністерство енергетики України
Наслідки нової атаки Росії на Україну - що відомо
Read in English

Вранці 29 листопада Міністерство енергетики України офіційно підтвердило, що протягом ночі країна-агресорка Росія знову завдала масованих ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження зафіксовані в столиці України, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. 

Головні тези:

  • За словами мешканців столиці, в деяких районах є проблеми з водопостачанням.
  • Графік знеструмлень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. 

Наслідки нової атаки Росії на Україну — що відомо

Ситуація в енергосистемі після ударів ворога станом на ранок 29 листопада виглядає наступним чином:

  • знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у місті Києві,

  • понад 100 000 — у Київській області

  • майже 8000 тисяч на Харківщині.

Також мешканці столиці повідомляють про відсутність води через російські атаки.

Міністерство енергетики України наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи наразі стартували там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

З заявою з цього приводу також виступила команда НЕК "Укренерго".

Вона звернула увагу на те, що споживання електроенергії в Україні продовжує невпинно зростати, зокрема й на тлі погодних умов.

Сьогодні, 29 листопада, станом на 8:30, його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи — 22 листопада. Причина — застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів.

На цьому тлі “Укренерго” закликає українців перенести енергоємні процеси на нічні години — після 22:00.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 людини загинули та 15 постраждали внаслідок атаки РФ на Київ
Віталій Кличко
Нова атака РФ на Київ - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Мене зганьбили". Єрмак оголосив свої плани після відставки з ОПУ
Єрмак виступив з гучною заявою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 2 артилерійські підрозділи армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?