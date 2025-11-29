У Києві та області знеструмлено понад 600 тисяч споживачів після атак РФ

Вранці 29 листопада Міністерство енергетики України офіційно підтвердило, що протягом ночі країна-агресорка Росія знову завдала масованих ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження зафіксовані в столиці України, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Наслідки нової атаки Росії на Україну — що відомо

Ситуація в енергосистемі після ударів ворога станом на ранок 29 листопада виглядає наступним чином:

знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у місті Києві,

понад 100 000 — у Київській області

майже 8000 тисяч на Харківщині.

Також мешканці столиці повідомляють про відсутність води через російські атаки.

Міністерство енергетики України наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи наразі стартували там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

З заявою з цього приводу також виступила команда НЕК "Укренерго".

Вона звернула увагу на те, що споживання електроенергії в Україні продовжує невпинно зростати, зокрема й на тлі погодних умов.

Сьогодні, 29 листопада, станом на 8:30, його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи — 22 листопада. Причина — застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів.

На цьому тлі “Укренерго” закликає українців перенести енергоємні процеси на нічні години — після 22:00.