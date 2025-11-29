У Києві та області знеструмлено понад 600 тисяч споживачів після атак РФ

Вранці 29 листопада Міністерство енергетики України офіційно підтвердило, що протягом ночі країна-агресорка Росія знову завдала масованих ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження зафіксовані в столиці України, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Головні тези:
- За словами мешканців столиці, в деяких районах є проблеми з водопостачанням.
- Графік знеструмлень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Наслідки нової атаки Росії на Україну — що відомо
Ситуація в енергосистемі після ударів ворога станом на ранок 29 листопада виглядає наступним чином:
знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у місті Києві,
понад 100 000 — у Київській області
майже 8000 тисяч на Харківщині.
Також мешканці столиці повідомляють про відсутність води через російські атаки.
Міністерство енергетики України наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи наразі стартували там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
З заявою з цього приводу також виступила команда НЕК "Укренерго".
Вона звернула увагу на те, що споживання електроенергії в Україні продовжує невпинно зростати, зокрема й на тлі погодних умов.
На цьому тлі “Укренерго” закликає українців перенести енергоємні процеси на нічні години — після 22:00.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-