В Киеве и области обесточены более 600 тысяч потребителей после атак РФ

Утром 29 ноября Министерство энергетики Украины официально подтвердило, что в течение ночи страна-агрессорка Россия снова нанесла массированные ракетно-дроновые удары по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждения зафиксированы в столице Украины, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Последствия новой атаки России на Украину — что известно

Ситуация в энергосистеме после ударов врага по состоянию на утро 29 ноября выглядит следующим образом:

обесточено более 500 тысяч потребителей в городе Киеве,

более 100 000 — в Киевской области

почти 8000 тысяч в Харьковской области.

Также жители столицы сообщают об отсутствии воды из-за российских атак.

Министерство энергетики Украины подчеркивает, что аварийно-восстановительные работы стартовали там, где это позволяет ситуация.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступила команда НЭК "Укрэнерго".

Она обратила внимание на то, что потребление электроэнергии в Украине продолжает постоянно расти, в том числе и на фоне погодных условий.

Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 8:30, его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в прошлую субботу — 22 ноября. Причина — применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов. Поделиться

На этом фоне "Укрэнерго" призывает украинцев перенести энергоемкие процессы на ночное время — после 22:00.