В Киеве и области обесточены более 600 тысяч потребителей после атак РФ

Утром 29 ноября Министерство энергетики Украины официально подтвердило, что в течение ночи страна-агрессорка Россия снова нанесла массированные ракетно-дроновые удары по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждения зафиксированы в столице Украины, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Главные тезисы
- По словам жителей столицы, в некоторых районах есть проблемы с водоснабжением.
- График обесточений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
Последствия новой атаки России на Украину — что известно
Ситуация в энергосистеме после ударов врага по состоянию на утро 29 ноября выглядит следующим образом:
обесточено более 500 тысяч потребителей в городе Киеве,
более 100 000 — в Киевской области
почти 8000 тысяч в Харьковской области.
Также жители столицы сообщают об отсутствии воды из-за российских атак.
Министерство энергетики Украины подчеркивает, что аварийно-восстановительные работы стартовали там, где это позволяет ситуация.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.
С заявлением на этот счет также выступила команда НЭК "Укрэнерго".
Она обратила внимание на то, что потребление электроэнергии в Украине продолжает постоянно расти, в том числе и на фоне погодных условий.
На этом фоне "Укрэнерго" призывает украинцев перенести энергоемкие процессы на ночное время — после 22:00.
