Силы обороны поразили Афипский НПЗ и авиаремонтный завод в России
Силы обороны поразили Афипский НПЗ и авиаремонтный завод в России

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Генштаб ВСУ сообщает, что с целью сокращения военно-экономического потенциала страны-агрессорки РФ подразделения украинской армии нанесли мощные удары по нескольким важным объектам российского агрессора.

Главные тезисы

  • Украина снова попала в авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева".
  • Известно, что там начался масштабный пожар.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в городе Таганрог Ростовской области РФ под удары украинских войск попали мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Что важно понимать, именно там идет процесс модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50.

Сильные удары Сил обороны привели к пожару в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Последствия атаки уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае России, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте.

Более того, стало известно об уничтожении вертикального резервуара РО-5000.

Это удалось сделать еще 25 ноября 2025 года, когда была атакована инфраструктура морского нефтяного терминала порта Туапсе в Краснодарском крае России.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!

