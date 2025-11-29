Силы обороны поразили Афипский НПЗ и авиаремонтный завод в России

Генштаб ВСУ сообщает, что с целью сокращения военно-экономического потенциала страны-агрессорки РФ подразделения украинской армии нанесли мощные удары по нескольким важным объектам российского агрессора.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в городе Таганрог Ростовской области РФ под удары украинских войск попали мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Что важно понимать, именно там идет процесс модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50.

Сильные удары Сил обороны привели к пожару в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Последствия атаки уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае России, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте. Поделиться

Более того, стало известно об уничтожении вертикального резервуара РО-5000.

Это удалось сделать еще 25 ноября 2025 года, когда была атакована инфраструктура морского нефтяного терминала порта Туапсе в Краснодарском крае России.