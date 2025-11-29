Мирные переговоры. Кто отправится в США вместо Ермака

Как удалось узнать Bloomberg, после отставки главы ОПУ Андрея Ермака в США для дальнейших обсуждений мирного американского плана отправятся секретарь СНБО Рустем Умеров и замглавы МИД Сергей Кислица.
Главные тезисы
- Переговоры должны пройти во Флориде со спецпосланником президента США и зятем Дональда Трампа.
- Белый дом сталкивается со сложностями в согласовании мирного плана.
Мирные переговоры будут продолжаться, несмотря на отставку Ермака
Согласно данным анонимных источников, украинская делегация будет находиться во Флориде.
Там должны пройти переговоры со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Более того, известно, что на следующей неделе состоится визит Виткоффа в Россию.
Журналисты обращают внимание на то, что команда президента США частично блефует, когда заявляет о прогрессе в переговорах с обеими сторонами войны.
Неприятная правда заключается в том, что Белый дом по-прежнему сталкивается с теми же преградами, которые были и раньше: то, что устраивает Украину, не устраивает Россию и наоборот.
Издание Axios недавно опубликовало информацию о том, что именно бывший глава ОПУ должен был отправиться на переговоры в США по мирному плану.
