Мирні переговори. Хто вирушить до США замість Єрмака
Категорія
Політика
Дата публікації

Мирні переговори. Хто вирушить до США замість Єрмака

Єрмак
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися Bloomberg, після відставки глави ОПУ Андрія Єрмака до США для подальших обговорень мирного американського плану вирушать секретар РНБО Рустем Умєров і заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Головні тези:

  • Переговори повинні відбутися у Флориді зі спецпосланцем президента США та зятем Дональда Трампа.
  • Білий дім стикається зі складнощами в узгодженні мирного плану.

Мирні переговори триватимуть попри відставку Єрмака

Згідно з даними анонімних джерел, українська делегація перебуватиме у Флориді.

Саме там повинні пройти перемовини зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Ба більше, відомо, що наступного тижня відбудеться візит Віткоффа до Росії.

Журналісти звертають увагу на те, що команда президента США частково блефує, коли заявляє про прогрес у переговорах з обома сторонами війни.

Неприємна правда полягає в тому, що Білий дім, як і раніше, стикається з тими ж перешкодами, що були і раніше: те, що влаштовує Україну, не влаштовує Росію і навпаки.

Візит української делегації відбувається в делікатний момент — коли в Україні триває корупційний скандал, внаслідок якого керівник Офісу президента Андрій Єрмак був змушений подати у відставку, — наголошують журналісти.

Видання Axios нещодавно опублікувало інформацію про те, що саме колишній очільник ОПУ повинен був вирушити на переговори до США стосовно мирного плану.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про відставку Єрмака з посади керівника ОП
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Мене зганьбили". Єрмак оголосив свої плани після відставки з ОПУ
Єрмак виступив з гучною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США вперше відреагували на обшуки в Єрмака
Бейкон публічно похвалив Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?