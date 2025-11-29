Мирні переговори. Хто вирушить до США замість Єрмака

Як вдалося дізнатися Bloomberg, після відставки глави ОПУ Андрія Єрмака до США для подальших обговорень мирного американського плану вирушать секретар РНБО Рустем Умєров і заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Мирні переговори триватимуть попри відставку Єрмака

Згідно з даними анонімних джерел, українська делегація перебуватиме у Флориді.

Саме там повинні пройти перемовини зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Ба більше, відомо, що наступного тижня відбудеться візит Віткоффа до Росії.

Журналісти звертають увагу на те, що команда президента США частково блефує, коли заявляє про прогрес у переговорах з обома сторонами війни.

Неприємна правда полягає в тому, що Білий дім, як і раніше, стикається з тими ж перешкодами, що були і раніше: те, що влаштовує Україну, не влаштовує Росію і навпаки.

Візит української делегації відбувається в делікатний момент — коли в Україні триває корупційний скандал, внаслідок якого керівник Офісу президента Андрій Єрмак був змушений подати у відставку, — наголошують журналісти. Поширити

Видання Axios нещодавно опублікувало інформацію про те, що саме колишній очільник ОПУ повинен був вирушити на переговори до США стосовно мирного плану.