У Конгресі США вперше відреагували на обшуки в Єрмака

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон чітко дав зрозуміти, що він підтримує слідчі дії антикорупційних органів щодо вже колишнього Офісу президента Андрія Єрмака.

Бейкон публічно похвалив Україну

Конгресмен одним із перших у США відреагував на новину про обшуки в будинку Андрія Єрмака, які провели вранці 28 листопада представники НАБУ та САП.

В Україні працюють незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають із вікон висотних споруд, — зазначив американський політик. Поширити

Що важливо розуміти, Дон Бейкон мав на увазі випадки, коли в країні-агресорці підозрювані в корупції чиновники випадали з вікон, а не були притягнуті до відповідальності.

Як уже згадувалося раніше, увечері 28 листопада український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що керманич Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку.

Більше того, глава держави анонсував на 29 листопада консультації щодо наступного глави ОПУ.

Із заявою із цього приводу також виступила представниця Європейської комісії.