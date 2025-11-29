У Конгресі США вперше відреагували на обшуки в Єрмака
У Конгресі США вперше відреагували на обшуки в Єрмака

Бейкон публічно похвалив Україну
Джерело:  online.ua

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон чітко дав зрозуміти, що він підтримує слідчі дії антикорупційних органів щодо вже колишнього Офісу президента Андрія Єрмака.

Головні тези:

  • Дон Бейкон порівняв ідентичні ситуації в Україні та Росії.
  • Він вказав на істотні відмінності між двома країнами у сфері боротьби з корупцією.

Конгресмен одним із перших у США відреагував на новину про обшуки в будинку Андрія Єрмака, які провели вранці 28 листопада представники НАБУ та САП.

В Україні працюють незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають із вікон висотних споруд, — зазначив американський політик.

Що важливо розуміти, Дон Бейкон мав на увазі випадки, коли в країні-агресорці підозрювані в корупції чиновники випадали з вікон, а не були притягнуті до відповідальності.

Як уже згадувалося раніше, увечері 28 листопада український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що керманич Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку.

Більше того, глава держави анонсував на 29 листопада консультації щодо наступного глави ОПУ.

Із заявою із цього приводу також виступила представниця Європейської комісії.

На її переконання, нові антикорупційні розслідування в Україні, зокрема такі, що включають проведення обшуків у топ-чиновників, вказують на те, що антикорупційні органи в Україні справді працюють.

