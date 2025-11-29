В Конгрессе США впервые отреагировали на обыски в Ермака

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бэйкон четко дал понять, что он поддерживает следственные действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего начальника Офиса президента Андрея Ермака.
Главные тезисы
- Дон Бэйкон сравнил идентичные ситуации в Украине и России.
- Он указал на существенные отличия между двумя странами в сфере борьбы с коррупцией.
Бейкон публично похвалил Украину
Конгрессмен одним из первых в США отреагировал на новость об обысках в доме Андрея Ермака, которые провели утром 28 ноября представители НАБУ и САП.
Что важно понимать, Дон Бэйкон имел в виду случаи, когда в стране-агрессорке подозреваемые в коррупции чиновники выпадали из окон, а не были привлечены к ответственности.
Как уже упоминалось ранее, вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.
Более того, глава государства анонсировал на 29 ноября консультации по поводу следующего главы ОПУ.
С заявлением по этому поводу также выступила представительница Европейской комиссии.
По ее убеждению, новые антикоррупционные расследования в Украине, в частности, включающие проведение обысков у топ-чиновников, указывают на то, что антикоррупционные органы в Украине действительно работают.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-