В Конгрессе США впервые отреагировали на обыски в Ермака

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бэйкон четко дал понять, что он поддерживает следственные действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего начальника Офиса президента Андрея Ермака.

Бейкон публично похвалил Украину

Конгрессмен одним из первых в США отреагировал на новость об обысках в доме Андрея Ермака, которые провели утром 28 ноября представители НАБУ и САП.

В Украине работают независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон высотных построек, — отметил американский политик. Поделиться

Independent law enforcement and judiciary is working in Ukraine. This doesn’t happen in Russia. There, you get thrown out of high-rise windows. https://t.co/UUT6PWSoOD — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) November 28, 2025

Что важно понимать, Дон Бэйкон имел в виду случаи, когда в стране-агрессорке подозреваемые в коррупции чиновники выпадали из окон, а не были привлечены к ответственности.

Как уже упоминалось ранее, вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.

Более того, глава государства анонсировал на 29 ноября консультации по поводу следующего главы ОПУ.

С заявлением по этому поводу также выступила представительница Европейской комиссии.