В Конгрессе США впервые отреагировали на обыски в Ермака
Категория
Политика
Дата публикации

В Конгрессе США впервые отреагировали на обыски в Ермака

Бейкон публично похвалил Украину
Читати українською
Источник:  online.ua

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бэйкон четко дал понять, что он поддерживает следственные действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего начальника Офиса президента Андрея Ермака.

Главные тезисы

  • Дон Бэйкон сравнил идентичные ситуации в Украине и России.
  • Он указал на существенные отличия между двумя странами в сфере борьбы с коррупцией.

Бейкон публично похвалил Украину

Конгрессмен одним из первых в США отреагировал на новость об обысках в доме Андрея Ермака, которые провели утром 28 ноября представители НАБУ и САП.

В Украине работают независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон высотных построек, — отметил американский политик.

Что важно понимать, Дон Бэйкон имел в виду случаи, когда в стране-агрессорке подозреваемые в коррупции чиновники выпадали из окон, а не были привлечены к ответственности.

Как уже упоминалось ранее, вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.

Более того, глава государства анонсировал на 29 ноября консультации по поводу следующего главы ОПУ.

С заявлением по этому поводу также выступила представительница Европейской комиссии.

По ее убеждению, новые антикоррупционные расследования в Украине, в частности, включающие проведение обысков у топ-чиновников, указывают на то, что антикоррупционные органы в Украине действительно работают.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ермак впервые отреагировал на обыски в его доме
Ермак отреагировал на действия НАБУ и САП
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Обыски у Ермака — появилась первая реакция ЕС
Ермак
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Меня опозорили". Ермак объявил свои планы после отставки из ОПУ
Ермак прокомментировал свою отставку

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?