Украина вывела из строя причал морского терминала в Новороссийске

Ночью 29 ноября украинские безэкипажные катеры смогли полностью вывести из строя причал морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.
Главные тезисы
- Сообщается о новой атаке на еще один российский нефтяной танкер.
- Также украинские воины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и другие объекты врага.
Результаты новой "бавовны" в России
Факт мощной украинской атаки уже подтвердила пресс-служба КТК.
Согласно последним данным, отгрузку нефти остановили.
Также в сети распространяется информация о том, что танкер теневого флота России Virat, который шел в направлении Турции под флагом, был повторно атакован дронами.
Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
28 ноября были сообщения об еще одном атакованном танкере — Kairos.
Что важно понимать, каждое из этих судов находится под санкциями.
Генштаб ВСУ сообщает, что 29 ноября украинские воины атаковали мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в г. Таганрог Ростовской области РФ.
Стоит отметить, что именно там шла модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50. Согласно последним данным, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются.
