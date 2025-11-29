Украина вывела из строя причал морского терминала в Новороссийске
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вывела из строя причал морского терминала в Новороссийске

Результаты новой "бавовны" в России
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 29 ноября украинские безэкипажные катеры смогли полностью вывести из строя причал морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Главные тезисы

  • Сообщается о новой атаке на еще один российский нефтяной танкер.
  • Также украинские воины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и другие объекты врага.

Результаты новой "бавовны" в России

Факт мощной украинской атаки уже подтвердила пресс-служба КТК.

Согласно последним данным, отгрузку нефти остановили.

Также в сети распространяется информация о том, что танкер теневого флота России Virat, который шел в направлении Турции под флагом, был повторно атакован дронами.

Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Сегодня утром танкер VIRAT попал под повторную атаку, в результате чего его правый борт получил повреждение, — сказано в официальном сообщении.

28 ноября были сообщения об еще одном атакованном танкере — Kairos.

Что важно понимать, каждое из этих судов находится под санкциями.

Генштаб ВСУ сообщает, что 29 ноября украинские воины атаковали мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в г. Таганрог Ростовской области РФ.

Стоит отметить, что именно там шла модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50. Согласно последним данным, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, задействованном в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 2 артиллерийских подразделения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 29 ноября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве и области обесточены более 600 тысяч потребителей после атак РФ
Министерство энергетики Украины
Последствия новой атаки России на Украину – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 36 ракетами и 596 дронами — обезврежено 577 целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО уничтожила большинство российских дронов и ракет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?