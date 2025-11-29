Україна вивела з ладу причал морського терміналу в Новоросійську
Україна вивела з ладу причал морського терміналу в Новоросійську

Результати нової “бавовни” в Росії
Джерело:  online.ua

Уночі 29 листопада українські безекіпажні катери змогли повністю вивести з ладу причал морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. 

Головні тези:

  • Повідомляється про нову атаку на ще один російський нафтовий танкер.
  • Також українські воїни уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти ворога.

Результати нової “бавовни” в Росії

Факт потужної української атаки вже підтвердила пресслужба КТК.

Згідно з останніми даними, відвантаження нафти зупинили.

Також у мережі шириться інформація, що танкер тіньового флоту Росії Virat, який йшов у напрямку Туреччини під прапором, був повторно атакований дронами.

Про це повідомляє Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.

Сьогодні вранці танкер VIRAT зазнав повторної атаки, внаслідок чого його правий борт отримав пошкодження, — йдеться в офіційному повідомленні.

28 листопада були повідомлення про ще один атакований танкер — Kairos.

Що важливо розуміти, кожне з цих суден перебуває під санкціями.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 29 листопада українські воїни атакували потужності авіаремонтному заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва” у м. Таганрог Ростовської області РФ.

Варто зазначити, що саме там тривала модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. Згідно з останніми даними, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.

Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу “Афіпський” у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

