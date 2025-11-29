Україна вивела з ладу причал морського терміналу в Новоросійську

Уночі 29 листопада українські безекіпажні катери змогли повністю вивести з ладу причал морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.
Головні тези:
- Повідомляється про нову атаку на ще один російський нафтовий танкер.
- Також українські воїни уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти ворога.
Результати нової “бавовни” в Росії
Факт потужної української атаки вже підтвердила пресслужба КТК.
Згідно з останніми даними, відвантаження нафти зупинили.
Також у мережі шириться інформація, що танкер тіньового флоту Росії Virat, який йшов у напрямку Туреччини під прапором, був повторно атакований дронами.
Про це повідомляє Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.
28 листопада були повідомлення про ще один атакований танкер — Kairos.
Що важливо розуміти, кожне з цих суден перебуває під санкціями.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 29 листопада українські воїни атакували потужності авіаремонтному заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва” у м. Таганрог Ростовської області РФ.
Варто зазначити, що саме там тривала модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. Згідно з останніми даними, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-