Україна вивела з ладу причал морського терміналу в Новоросійську

Уночі 29 листопада українські безекіпажні катери змогли повністю вивести з ладу причал морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.

Результати нової “бавовни” в Росії

Факт потужної української атаки вже підтвердила пресслужба КТК.

Згідно з останніми даними, відвантаження нафти зупинили.

Також у мережі шириться інформація, що танкер тіньового флоту Росії Virat, який йшов у напрямку Туреччини під прапором, був повторно атакований дронами.

Про це повідомляє Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.

Сьогодні вранці танкер VIRAT зазнав повторної атаки, внаслідок чого його правий борт отримав пошкодження, — йдеться в офіційному повідомленні. Поширити

28 листопада були повідомлення про ще один атакований танкер — Kairos.

Що важливо розуміти, кожне з цих суден перебуває під санкціями.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 29 листопада українські воїни атакували потужності авіаремонтному заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва” у м. Таганрог Ростовської області РФ.

Варто зазначити, що саме там тривала модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. Згідно з останніми даними, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.