РФ атакувала Україну 36 ракетами та 596 дронами — знешкоджено 577 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 36 ракетами та 596 дронами — знешкоджено 577 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, 28-29 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Ключовий напрямок ворожого удару – Київська область.

Головні тези:

  • Для нового повітряного нападу ворог використав 632 засобів.
  • Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях.

ППО знищила більшість російських дронів та ракет

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

  • 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 350 із них — «шахеди»);

  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –РФ);

  • 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. — РФ;

  • 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. — РФ).

  • 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. — РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

  • 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 2 артилерійські підрозділи армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві та області знеструмлено понад 600 тисяч споживачів після атак РФ
Міністерство енергетики України
Наслідки нової атаки Росії на Україну - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву — відомо про 3 загиблих та 29 потерпілих
Володимир Зеленський
У Києві продовжує зростати кількість постраждалих

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?