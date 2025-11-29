РФ атакувала Україну 36 ракетами та 596 дронами — знешкоджено 577 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, 28-29 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Ключовий напрямок ворожого удару – Київська область.
Головні тези:
- Для нового повітряного нападу ворог використав 632 засобів.
- Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях.
ППО знищила більшість російських дронів та ракет
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:
596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 350 із них — «шахеди»);
5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –РФ);
23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. — РФ;
4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. — РФ).
4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. — РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
4 балістичні ракети Іскандер-М;
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
