РФ атаковала Украину 36 ракетами и 596 дронами — обезврежено 577 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО уничтожила большинство российских дронов и ракет
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, 28-29 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Ключевое направление вражеского удара — Киевская область.

Главные тезисы

  • Для нового воздушного нападения враг использовал 632 средства.
  • Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях.

ПВО уничтожила большинство российских дронов и ракет

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения — 36 ракет и 596 БпЛА разных типов:

  • 596 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым (около 350 из них — «шахеды»);

  • 5 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (район пуска: Рязанская обл. –РФ);

  • 23 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков: Ростовская обл. — РФ);

  • 4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. — РФ).

  • 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. — РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

  • 558 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

  • 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

  • 4 баллистические ракеты Искандер-М;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.

