Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і авіаремонтний завод у Росії

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з метою скорочення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки РФ підрозділи української армії завдали потужних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора.
Головні тези:
- Україна знову поцілила у авіаремонтний завод “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”.
- Відомо, що там спалахнула масштабна пожежа.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що у місті Таганрог Ростовської області РФ під удари українських військ потрапили потужності авіаремонтному заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”.
Що важливо розуміти, саме там триває процес модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.
Потужні удари Сил оборони призвели до пожежі в цеху з ремонту літаків Ту-95. Наслідки атаки наразі уточнюються.
Ба більше, стало відомо про знищення вертикального резервуару РВ-5000.
Це вдалося зробити ще 25 листопада 2025 року, коли була атакована інфраструктура морського нафтового терміналу порту “Туапсе” в Краснодарському краї Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-