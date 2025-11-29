Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і авіаремонтний завод у Росії
Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і авіаремонтний завод у Росії

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Генштаб ЗСУ повідомляє, що з метою скорочення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки РФ підрозділи української армії завдали потужних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора. 

Головні тези:

  • Україна знову поцілила у авіаремонтний завод “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”.
  • Відомо, що там спалахнула масштабна пожежа.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що у місті Таганрог Ростовської області РФ під удари українських військ потрапили потужності авіаремонтному заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”.

Що важливо розуміти, саме там триває процес модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Потужні удари Сил оборони призвели до пожежі в цеху з ремонту літаків Ту-95. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу “Афіпський” у Краснодарському краї рф, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Ба більше, стало відомо про знищення вертикального резервуару РВ-5000.

Це вдалося зробити ще 25 листопада 2025 року, коли була атакована інфраструктура морського нафтового терміналу порту “Туапсе” в Краснодарському краї Росії.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні!

Результати нової "бавовни" в Росії

