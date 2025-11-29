Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і авіаремонтний завод у Росії

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з метою скорочення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки РФ підрозділи української армії завдали потужних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що у місті Таганрог Ростовської області РФ під удари українських військ потрапили потужності авіаремонтному заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”.

Що важливо розуміти, саме там триває процес модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Потужні удари Сил оборони призвели до пожежі в цеху з ремонту літаків Ту-95. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї рф, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об'єкті.

Ба більше, стало відомо про знищення вертикального резервуару РВ-5000.

Це вдалося зробити ще 25 листопада 2025 року, коли була атакована інфраструктура морського нафтового терміналу порту “Туапсе” в Краснодарському краї Росії.