СБУ та ВМС влаштували підрив підсанкційних танкерів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ та ВМС влаштували підрив підсанкційних танкерів РФ — відео

Sea Baby почали атакувати російські танкери
Джерело:  online.ua

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ здіснила атаки на одразу два підсанкційні російські танкери у Чорному морі — KAIRO та VIRAT. Успішні операції вдалося реалізувати завдяки морським дронам Sea Baby.

Головні тези:

  • Обидва російські судна отримали критичні ураження.
  •  Згідно з останніми даними, їхня подальша експлуатація стала неможливою.

Sea Baby почали атакувати російські танкери

СБУ спільно з ВМС України за допомогою морських дронів Sea Baby атакувала в Чорному морі два підсанкційні танкери РФ — KAIRO та VIRAT, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, саме вони є частиною “тіньового флоту” країни-агресорки.

Згідно з останніми даними, кожне з суден отримало критичні пошкодження й виведене з експлуатації.

Ці успішні операції СБУ та ВМС послаблять транспортування російської нафти.

Окрім того, що підрив танкерів вдалося здійснити, коли ті прямували порожніми до порту Новоросійськ.

Варто зазначити, що атаковані судна могли перевозити нафту на суму близько 70 млн доларів і допомагали режиму російського диктатора Володимира Путіна обходити західні санкції.

Sea Baby (укр. «Морський малюк»[a]) — український багатоцільовий безпілотний надводний апарат (БНА), розроблений Службою безпеки України під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Саме вони були важливою частиною битви за Чорне море та завдали ушкоджень кільком російським кораблям.

Sea Baby здатен нести вибухову бойову частину та самознищуватись при атаці, але також може нести інше обладнання.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву — відомо про 3 загиблих та 29 потерпілих
Володимир Зеленський
У Києві продовжує зростати кількість постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вивела з ладу причал морського терміналу в Новоросійську
Результати нової “бавовни” в Росії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і авіаремонтний завод у Росії
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?