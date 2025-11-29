СБУ та ВМС влаштували підрив підсанкційних танкерів РФ — відео

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ здіснила атаки на одразу два підсанкційні російські танкери у Чорному морі — KAIRO та VIRAT. Успішні операції вдалося реалізувати завдяки морським дронам Sea Baby.

СБУ спільно з ВМС України за допомогою морських дронів Sea Baby атакувала в Чорному морі два підсанкційні танкери РФ — KAIRO та VIRAT, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, саме вони є частиною “тіньового флоту” країни-агресорки.

Згідно з останніми даними, кожне з суден отримало критичні пошкодження й виведене з експлуатації.

Ці успішні операції СБУ та ВМС послаблять транспортування російської нафти.

Окрім того, що підрив танкерів вдалося здійснити, коли ті прямували порожніми до порту Новоросійськ.

Варто зазначити, що атаковані судна могли перевозити нафту на суму близько 70 млн доларів і допомагали режиму російського диктатора Володимира Путіна обходити західні санкції.

Sea Baby (укр. «Морський малюк»[a]) — український багатоцільовий безпілотний надводний апарат (БНА), розроблений Службою безпеки України під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Саме вони були важливою частиною битви за Чорне море та завдали ушкоджень кільком російським кораблям.