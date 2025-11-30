Официальная Анкара не скрывает своей обеспокоенности после того, как Служба безопасности Украины совершила успешный подрыв нефтяных танкеров "теневого флота" России в Черном море.

Как Турция реагирует на новую операцию СБУ

О "беспокойстве" официальной Анкары первым сообщил спикер турецкого МИД Онджу Кечели.

По словам последнего, команда президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "с беспокойством наблюдает" за атаками, происходившими 28 ноября.

Именно это время СБУ успешно подорвала коммерческие танкеры под флагом Гамбии KAIROS и VIRAT в Черном море.

Эти инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе, — выдумывает представитель турецкого МИД. Поделиться

Онджу Кечели также сообщил журналистам, что официальная Анкара поддерживает "контакты с соответствующими сторонами".