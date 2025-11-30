В Турции паникуют после атаки СБУ на российские танкеры
В Турции паникуют после атаки СБУ на российские танкеры

Как Турция реагирует на новую операцию СБУ
Источник:  online.ua

Официальная Анкара не скрывает своей обеспокоенности после того, как Служба безопасности Украины совершила успешный подрыв нефтяных танкеров "теневого флота" России в Черном море.

О "беспокойстве" официальной Анкары первым сообщил спикер турецкого МИД Онджу Кечели.

По словам последнего, команда президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "с беспокойством наблюдает" за атаками, происходившими 28 ноября.

Именно это время СБУ успешно подорвала коммерческие танкеры под флагом Гамбии KAIROS и VIRAT в Черном море.

Эти инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе, — выдумывает представитель турецкого МИД.

Онджу Кечели также сообщил журналистам, что официальная Анкара поддерживает "контакты с соответствующими сторонами".

Главная цель Турции — не допустить распространения и дальнейшей эскалации войны в Черном море, а также избежать какого-либо негативного влияния на экономические интересы и деятельность страны в регионе.

