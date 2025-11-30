Навроцкий публично унизил Орбана после его встречи с Путиным
Навроцкий публично унизил Орбана после его встречи с Путиным

Источник:  online.ua

Польский лидер Кароль Навроцкий неожиданно для всех решил отменить встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном из-за поездки последнего к российскому диктатору Владимиру Путину.

Жесткое и унизительное решение президента Польши объявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач:

Ссылаясь в своей политике на наследство президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президент.

Как уточнил Марчин Пшидач, во время встречи с лидерами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет детально обсуждать безопасность и сотрудничество в регионе Центральной Европы.

Он также напомнил, что президент Польши последовательно поддерживает поиск реальных путей завершения российской захватнической войны против Украины.

К слову, Виктор Орбан после встречи с Владимиром Путиным цинично потребовал, чтобы Украина стала буферной страной между Россией и Европой.

