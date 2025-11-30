Навроцкий публично унизил Орбана после его встречи с Путиным

Польский лидер Кароль Навроцкий неожиданно для всех решил отменить встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном из-за поездки последнего к российскому диктатору Владимиру Путину.

Навроцкий не хочет видеть Орбана

Жесткое и унизительное решение президента Польши объявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач:

Ссылаясь в своей политике на наследство президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президент. Поделиться

Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską.



Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślal, że bezpieczeństwo Europy zależy od… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 30, 2025

Как уточнил Марчин Пшидач, во время встречи с лидерами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет детально обсуждать безопасность и сотрудничество в регионе Центральной Европы.

Он также напомнил, что президент Польши последовательно поддерживает поиск реальных путей завершения российской захватнической войны против Украины.