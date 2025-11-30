Навроцкий публично унизил Орбана после его встречи с Путиным

Польский лидер Кароль Навроцкий неожиданно для всех решил отменить встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном из-за поездки последнего к российскому диктатору Владимиру Путину.
Главные тезисы
- Навроцкий продемонстрировал пренебрежение к пророссийской политике Орбана.
- Он дал понять, что остается на стороне Украины.
Навроцкий не хочет видеть Орбана
Жесткое и унизительное решение президента Польши объявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач:
Как уточнил Марчин Пшидач, во время встречи с лидерами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет детально обсуждать безопасность и сотрудничество в регионе Центральной Европы.
Он также напомнил, что президент Польши последовательно поддерживает поиск реальных путей завершения российской захватнической войны против Украины.
К слову, Виктор Орбан после встречи с Владимиром Путиным цинично потребовал, чтобы Украина стала буферной страной между Россией и Европой.
