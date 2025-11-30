Украинские воины прорвались вперед на Новопавловском направлении

Американский Институт изучения войны (ISW) официально подтвердил, что недавно Силы обороны Украины смогли продвинуться на Новопавловском направлении, а именно к северу от села Филиал в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки зафиксировано 271 боевое столкновение.
- Потери российских захватчиков 29 ноября достигли 1160 человек.
Что известно о новых успехах украинских воинов
По словам американских аналитиков, геолокационные видеозаписи, обнародованные 29 ноября, указывают на то, что Силы обороны Украины недавно продвинулись к северу от Филиала (южнее Новопавловки).
Что касается продвижения российских захватчиков, то им удалось вырваться вперед на Купянском направлении.
Кроме того, указано, что российские захватчики недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка Донецкой области.
Речь идет о центральной части Плещеевки (юго-восточнее Константиновки).
Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение минувшего дня ракетные войска и артиллерия украинских защитников поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства армии РФ.
