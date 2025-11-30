Украинские воины прорвались вперед на Новопавловском направлении

Американский Институт изучения войны (ISW) официально подтвердил, что недавно Силы обороны Украины смогли продвинуться на Новопавловском направлении, а именно к северу от села Филиал в Днепропетровской области.

Что известно о новых успехах украинских воинов

По словам американских аналитиков, геолокационные видеозаписи, обнародованные 29 ноября, указывают на то, что Силы обороны Украины недавно продвинулись к северу от Филиала (южнее Новопавловки).

Что касается продвижения российских захватчиков, то им удалось вырваться вперед на Купянском направлении.

Геолокационные видеозаписи от 28 ноября свидетельствуют, что российские войска недавно совершили механизированный штурм к северу от Петропавловки (восточнее Купянска) и смогли продвинуться.

Кроме того, указано, что российские захватчики недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка Донецкой области.

Речь идет о центральной части Плещеевки (юго-восточнее Константиновки).