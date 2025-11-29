"Мирный план" США разоблачил главную цель Путина в Украине

Издание The Wall Street Journal внимательно проанализировало заявления и действия российского диктатора Владимира Путина после обнародования нового мирного плана команды президента США Дональда Трампа. Редакция СМИ пришла к выводу, что военный преступник не намерен останавливаться и хочет захватить все украинские территории.

Путин не хочет останавливать войну

По словам журналистов, последние заявления российского диктатора указывают на то, что главный план Путина заключается в том, чтобы лишить Украину суверенитета.

Кроме того, Путин до сих пор питает надежду, что сможет восстановить влияние РФ на Киев и остановить процесс вступления страны в НАТО.

Это означает, что любое соглашение, не отвечающее основным целям Путина, вероятно, станет прелюдией к новому вторжению, направленному на их обеспечение, — предупреждает редакция издания.

С заявлением по этому поводу выступил российский экономист Константин Сонин:

У России нет будущего, которое не предполагает продолжения борьбы за Украину до полной интеграции Украины в состав России.

По мнению западных аналитиков, российский диктатор рассчитывает подписать масштабное геополитическое соглашение, которое обеспечит ему контроль над Украиной.