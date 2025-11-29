"Мирный план" США разоблачил главную цель Путина в Украине

Издание The Wall Street Journal внимательно проанализировало заявления и действия российского диктатора Владимира Путина после обнародования нового мирного плана команды президента США Дональда Трампа. Редакция СМИ пришла к выводу, что военный преступник не намерен останавливаться и хочет захватить все украинские территории.
Главные тезисы
- Диктатора никогда не устроит факт существования суверенной Украины.
- Путин верит, что команда Трампа поможет ему добиться выгодного соглашения.
Путин не хочет останавливать войну
По словам журналистов, последние заявления российского диктатора указывают на то, что главный план Путина заключается в том, чтобы лишить Украину суверенитета.
Кроме того, Путин до сих пор питает надежду, что сможет восстановить влияние РФ на Киев и остановить процесс вступления страны в НАТО.
С заявлением по этому поводу выступил российский экономист Константин Сонин:
По мнению западных аналитиков, российский диктатор рассчитывает подписать масштабное геополитическое соглашение, которое обеспечит ему контроль над Украиной.
Путин хочет заручиться поддержкой команды президента США Дональда Трампа, чтобы обойти сопротивление со стороны официального Киева и Брюсселя.
