Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в США
Офис Президента Украины
29 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинская делегация находится уже на пути в Соединенные Штаты, где должен состояться новый раунд мирных переговоров по завершению российской захватнической войны.

Главные тезисы

  • Зеленский назначил секретаря СНБО Умерова главой делегации.
  • Последний заменил экс-главу ОПУ Андрея Ермака, ранее выполнявшего эту работу.

По словам президента, украинскую делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

Глава государства ждет доклад украинской делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье.

Украина работает ради достойного мира. Слава Украине! — подытожил президент.

В состав делегации также вошли:

  • Александр Бевз, советник Кабинета министров ОП;

  • Кирилл Буданов, глава ГУР;

  • Андрей Игнатов, начальник Генштаба;

  • Олег Иващенко, председатель СВР;

  • Сергей Кислица, первый заместитель Министра иностранных дел;

  • Евгений Острянский, первый заместитель секретаря СНБО;

  • Александр Поклад, заместитель председателя СБУ;

  • Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР.

