Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в США

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинская делегация находится уже на пути в Соединенные Штаты, где должен состояться новый раунд мирных переговоров по завершению российской захватнической войны.
Главные тезисы
- Зеленский назначил секретаря СНБО Умерова главой делегации.
- Последний заменил экс-главу ОПУ Андрея Ермака, ранее выполнявшего эту работу.
Зеленский направил свою команду на переговоры в США
По словам президента, украинскую делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Глава государства ждет доклад украинской делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье.
В состав делегации также вошли:
Александр Бевз, советник Кабинета министров ОП;
Кирилл Буданов, глава ГУР;
Андрей Игнатов, начальник Генштаба;
Олег Иващенко, председатель СВР;
Сергей Кислица, первый заместитель Министра иностранных дел;
Евгений Острянский, первый заместитель секретаря СНБО;
Александр Поклад, заместитель председателя СБУ;
Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР.
