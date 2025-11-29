Зеленський розкрив склад української делегації на переговорах у США

29 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українська делегація знаходиться вже на шляху до Сполучених Штатів, де повинен відбутися новий раунд мирних переговорів щодо завершення російської загарбницької війни.
Головні тези:
- Зеленський призначив секретаря РНБО Умєрова головою делегації.
- Останній замінив ексглаву ОПУ Андрія Єрмака, який раніше виконував цю роботу.
Зеленський направив свою команду на переговори в США
За словами президента, українську делегацію очолив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
Наразі глава держави чекає на доповідь української делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі.
До складу делегації також увійшли:
Олександр Бевз, радник Кабінету міністрів ОП;
Кирило Буданов, очільник ГУР;
Андрій Гнатов, начальник Генштабу;
Олег Іващенко, голова СЗР;
Сергій Кислиця, перший заступник Міністра закордонних справ;
Євгеній Острянський, перший заступник секретаря РНБО;
Олександр Поклад, заступник голови СБУ;
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР.
