"Мирний план" США викрив головну мету Путіна в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін не хоче зупиняти війну
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal уважно проаналізувало заяви та дії російського диктатора Володимира Путіна після оприлюднення нового “мирного плану” команди президента США Дональда Трампа. Редакція ЗМІ дійшла висновку, що воєнний злочинець не планує зупинитися та хоче захопити всі українські території.

Головні тези:

  • Диктатора ніколи не влаштує факт існування суверенної України.
  • Путін вірить, що команда Трампа допоможе йому досягти вигідної угоди.

Путін не хоче зупиняти війну

За словами журналістів, останні заяви російського диктатора вказують на те, що головний план Путіна полягає в тому, щоб позбавити Україну суверенітету.

Окрім того, Путін досі плекає надію, що зможе відновити вплив РФ на Київ і зупинити процес вступу країни в НАТО.

Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідає основним цілям Путіна, ймовірно, стане прелюдією до нового вторгнення, спрямованого на їх забезпечення, — попереджає редакція видання.

З заявою з цього приводу виступив російський економіст Костянтин Сонін:

У Росії немає майбутнього, яке не передбачає продовження боротьби за Україну до повної інтеграції України до складу Росії.

На переконання західних аналітиків, російський диктатор розраховує підписати масштабну геополітичну угоду, яка забезпечить йому контроль над Україною.

Путін хоче заручитися підтримкою команди президента США Дональда Трампа, щоб оминути опір з боку офіційного Києва та Брюсселю.

