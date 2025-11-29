Видання The Wall Street Journal уважно проаналізувало заяви та дії російського диктатора Володимира Путіна після оприлюднення нового “мирного плану” команди президента США Дональда Трампа. Редакція ЗМІ дійшла висновку, що воєнний злочинець не планує зупинитися та хоче захопити всі українські території.

Путін не хоче зупиняти війну

За словами журналістів, останні заяви російського диктатора вказують на те, що головний план Путіна полягає в тому, щоб позбавити Україну суверенітету.

Окрім того, Путін досі плекає надію, що зможе відновити вплив РФ на Київ і зупинити процес вступу країни в НАТО.

Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідає основним цілям Путіна, ймовірно, стане прелюдією до нового вторгнення, спрямованого на їх забезпечення, — попереджає редакція видання. Поширити

З заявою з цього приводу виступив російський економіст Костянтин Сонін:

У Росії немає майбутнього, яке не передбачає продовження боротьби за Україну до повної інтеграції України до складу Росії. Поширити

На переконання західних аналітиків, російський диктатор розраховує підписати масштабну геополітичну угоду, яка забезпечить йому контроль над Україною.