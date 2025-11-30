Генштаб отчитывается о колоссальных потерях армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 29 ноября ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1 376-е сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
- 29 ноября на фронте произошло 271 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 30 ноября 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 172 860 (+1 160) человек;
танков — 11 386 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 23 672 (+14)ед;
артиллерийских систем — 34 740 (+7) ед;
РСЗО — 1 552 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 851 (+508) ед;
крылатых ракет — 4024 (+29) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 68 512 (+49) ед;
Вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, совершил 3813 обстрелов, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дрона-камикадзе.
