Генштаб отчитывается о колоссальных потерях армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 29 ноября ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 30 ноября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 172 860 (+1 160) человек;

танков — 11 386 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 23 672 (+14)ед;

артиллерийских систем — 34 740 (+7) ед;

РСЗО — 1 552 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 851 (+508) ед;

крылатых ракет — 4024 (+29) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 68 512 (+49) ед;

Вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 3813 обстрелов, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дрона-камикадзе.