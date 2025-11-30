ПВО подтвердила попадание баллистических ракет РФ на территории Украины

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 29-30 ноября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села двумя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым и 122 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается о результатах воздушного боя с РФ

Новая вражеская атака началась еще в 19:00 29 ноября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует также отметить, что около 75 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 104 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.