РФ атаковала Киевщину и Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие

В результате нового воздушного нападения российских оккупантов на Вышгород Киевской области погиб человек, еще 11 получили ранения. Под ударом врага также оказалась Днепропетровская область, где местные власти сообщают о пострадавших.

Последствия атак РФ на Киевскую и Днепропетровскую область

С комментарием по этому поводу выступил глава Киевской ОВА Николай Калашник

По его словам, в Вышгороде прогремели 5 мощных взрывов. Впоследствии стало известно о начале пожара в многоэтажке после атаки БПЛА.

Обломки сбитых дронов упали на дорогу и повредили дом.

На местах происшествия уже работают спасатели, полицейские и медики.

Известно о разрушенном частном доме, вспыхнул огонь на территории предприятия.

Согласно последним данным, один человек погиб, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок. Шестерых пострадавших госпитализировали.

Районы Днепропетровской области также оказались под вражескими ударами.

В Пишанской общине пострадала 68-летняя женщина.

Фото: dnipropetrovskaODA

Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко также официально подтвердил, что в Песчанской общине в результате атаки занялся и был уничтожен частный дом и два легковых автомобиля.

Фото: dnipropetrovskaODA

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Маломихайловской общине — пострадал 57-летний мужчина, его госпитализировали.