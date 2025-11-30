РФ атаковала Киевщину и Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие

В результате нового воздушного нападения российских оккупантов на Вышгород Киевской области погиб человек, еще 11 получили ранения. Под ударом врага также оказалась Днепропетровская область, где местные власти сообщают о пострадавших.
Главные тезисы
- Продолжается ликвидация пожара в многоэтажке в Вышгороде.
- Из многоэтажки эвакуированы 146 человек.
Последствия атак РФ на Киевскую и Днепропетровскую область
С комментарием по этому поводу выступил глава Киевской ОВА Николай Калашник
По его словам, в Вышгороде прогремели 5 мощных взрывов. Впоследствии стало известно о начале пожара в многоэтажке после атаки БПЛА.
Обломки сбитых дронов упали на дорогу и повредили дом.
На местах происшествия уже работают спасатели, полицейские и медики.
Известно о разрушенном частном доме, вспыхнул огонь на территории предприятия.
Районы Днепропетровской области также оказались под вражескими ударами.
В Пишанской общине пострадала 68-летняя женщина.
Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко также официально подтвердил, что в Песчанской общине в результате атаки занялся и был уничтожен частный дом и два легковых автомобиля.
Кроме того, оккупанты нанесли удары по Маломихайловской общине — пострадал 57-летний мужчина, его госпитализировали.
