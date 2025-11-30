РФ атаковала Киевщину и Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Киевщину и Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие

ДСНС Украины
Последствия атак РФ на Киевскую и Днепропетровскую область
Read in English
Читати українською

В результате нового воздушного нападения российских оккупантов на Вышгород Киевской области погиб человек, еще 11 получили ранения. Под ударом врага также оказалась Днепропетровская область, где местные власти сообщают о пострадавших.

Главные тезисы

  • Продолжается ликвидация пожара в многоэтажке в Вышгороде.
  • Из многоэтажки эвакуированы 146 человек.

Последствия атак РФ на Киевскую и Днепропетровскую область

С комментарием по этому поводу выступил глава Киевской ОВА Николай Калашник

По его словам, в Вышгороде прогремели 5 мощных взрывов. Впоследствии стало известно о начале пожара в многоэтажке после атаки БПЛА.

Обломки сбитых дронов упали на дорогу и повредили дом.

На местах происшествия уже работают спасатели, полицейские и медики.

Известно о разрушенном частном доме, вспыхнул огонь на территории предприятия.

Согласно последним данным, один человек погиб, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок. Шестерых пострадавших госпитализировали.

Районы Днепропетровской области также оказались под вражескими ударами.

В Пишанской общине пострадала 68-летняя женщина.

Фото: dnipropetrovskaODA

Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко также официально подтвердил, что в Песчанской общине в результате атаки занялся и был уничтожен частный дом и два легковых автомобиля.

Фото: dnipropetrovskaODA

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Маломихайловской общине — пострадал 57-летний мужчина, его госпитализировали.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС Украины назвали приоритетные цели для "бавовны" в оккупированном Крыму
ВМС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о самой большой "уступке" России в войне
The White House
Трамп снова защищает интересы РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?