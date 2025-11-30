РФ атакувала Київщину та Дніпропетровщину — є загиблий і постраждалі

Внаслідок нового повітряного нападу російських окупантів на Вишгород Київської області загинула людина, ще 11 отримали поранення. Під ударом ворога також опинилася Дніпропетровська область, де місцева влада повідомляє про потерпілих.
Головні тези:
- Триває ліквідація пожежі в багатоповерхівці у місті Вишгород.
- Наразі з багатоповерхівки евакуйовано 146 людей.
Наслідки атак РФ на Київську та Дніпропетровську область
З коментарем з цього приводу виступив голова Київської ОВА Микола Калашник
За його словами, у Вишгороді прогриміли 5 потужних вибухів. Згодом стало відомо про початок пожежі в багатоповерхівці після атаки БпЛА.
Уламки збитих дронів впали на дорогу й пошкодили будинок.
На місцях подій уже працюють рятувальники, поліцейські та медики.
Відомо про зруйнований приватний будинок, спалахнув вогонь на території підприємства.
Райони Дніпропетровської області також опинилися під ворожими ударами.
У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка.
Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко також офіційно підтвердив, що у Піщанській громаді внаслідок атаки зайнявся і був знищений приватний будинок та дві легкові автівки.
Окрім того, окупанти завдали ударів по Маломихайлівській громаді — постраждав 57-річний чоловік, його госпіталізували.
