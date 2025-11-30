РФ атакувала Київщину та Дніпропетровщину — є загиблий і постраждалі

Внаслідок нового повітряного нападу російських окупантів на Вишгород Київської області загинула людина, ще 11 отримали поранення. Під ударом ворога також опинилася Дніпропетровська область, де місцева влада повідомляє про потерпілих.

Наслідки атак РФ на Київську та Дніпропетровську область

З коментарем з цього приводу виступив голова Київської ОВА Микола Калашник

За його словами, у Вишгороді прогриміли 5 потужних вибухів. Згодом стало відомо про початок пожежі в багатоповерхівці після атаки БпЛА.

Уламки збитих дронів впали на дорогу й пошкодили будинок.

На місцях подій уже працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Відомо про зруйнований приватний будинок, спалахнув вогонь на території підприємства.

Згідно з останніми даними, одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, серед них дитина. Шістьох потерпілих шпиталізували. Поширити

Райони Дніпропетровської області також опинилися під ворожими ударами.

У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка.

Фото: dnipropetrovskaODA

Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко також офіційно підтвердив, що у Піщанській громаді внаслідок атаки зайнявся і був знищений приватний будинок та дві легкові автівки.

Фото: dnipropetrovskaODA

Окрім того, окупанти завдали ударів по Маломихайлівській громаді — постраждав 57-річний чоловік, його госпіталізували.