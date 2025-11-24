ВМС України назвали пріоритетні цілі для "бавовни" в окупованому Криму

На території тимчасово окупованого Криму залишається багато цілей для відпрацювання ЗСУ, зокрема дислокація російських морпіхів та аеродроми. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Робота триватиме: у ВМС розповіли про російські цілі в окупованому Криму

За його словами, у Криму перебувають певні підрозділи армії РФ, окупований півострів є базою для деяких російських підрозділів, зокрема для морської піхоти. Військовий пояснив, що йдеться за бригаду російських морпіхів, які за чисельністю "насправді вже є дивізією".

Цілей там вистачає. Не слід забувати про аеродроми, яких там можна півдесятка нарахувати, звідки росіяни злітають та, відповідно, мають можливість навколо Криму патрулювати та іноді навіть здійснювати ракетні пуски. Так, не є настільки ефективними, як вони б бажали… В принципі робота триває по багатьох напрямках. Окрім того, це і місця зберігання як пального, так і боєприпасів. Дмитро Плетенчук Речник ВМС ЗСУ

У будь-якому разі, зазначив військовий, робота ЗСУ триває — у Криму відбуваються постійно "якісь ураження", зокрема за участі Військово-морських сил України. Іноді такі удари досить успішні, наприклад, коли у поле зору українських військових потрапляють пункти управління або місця стоянки дронів-розвідників.

Ця робота триватиме і надалі, звісно. Цілей там вистачає.

За його словами, у Криму залишаються потужності (матеріально-технічна база), що призначені для ремонту кораблів, однак скористатися цим окупанти собі наразі не дозволяють. Плетенчук пояснив, що корабель, який перебуває у доку, з одного боку — нецікава ціль, бо така одиниця небоєздатна. З іншого боку — це стала, нерухома ціль, в яку простіше влучити.

Представник ВМС додав. що у складі Чорноморського флоту РФ залишилось не так багато кораблів, які ще не отримували пошкоджень від атак, що здійснюють ЗСУ.

За словами речника, окупанти з території Криму завдають ударів балістикою, зокрема по Одещині. Як пояснив Плетенчук, у зоні уваги підрозділів армії-агресора, які базуються на півострові, здебільшого південна частина України.