ВМС України назвали пріоритетні цілі для "бавовни" в окупованому Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

ВМС України назвали пріоритетні цілі для "бавовни" в окупованому Криму

ВМС
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На території тимчасово окупованого Криму залишається багато цілей для відпрацювання ЗСУ, зокрема дислокація російських морпіхів та аеродроми. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Головні тези:

  • Дислокація російських морпіхів та аеродроми в окупованому Криму є головними цілями для українських ВМС.
  • Робота ЗСУ у Криму включає удари по військових об'єктах та пунктах управління окупантів.
  • Зберігання пального, боєприпасів та ремонтні потужності для кораблів також перебувають у полі зору українських військових.

Робота триватиме: у ВМС розповіли про російські цілі в окупованому Криму

За його словами, у Криму перебувають певні підрозділи армії РФ, окупований півострів є базою для деяких російських підрозділів, зокрема для морської піхоти. Військовий пояснив, що йдеться за бригаду російських морпіхів, які за чисельністю "насправді вже є дивізією".

Цілей там вистачає. Не слід забувати про аеродроми, яких там можна півдесятка нарахувати, звідки росіяни злітають та, відповідно, мають можливість навколо Криму патрулювати та іноді навіть здійснювати ракетні пуски. Так, не є настільки ефективними, як вони б бажали… В принципі робота триває по багатьох напрямках. Окрім того, це і місця зберігання як пального, так і боєприпасів.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ

У будь-якому разі, зазначив військовий, робота ЗСУ триває — у Криму відбуваються постійно "якісь ураження", зокрема за участі Військово-морських сил України. Іноді такі удари досить успішні, наприклад, коли у поле зору українських військових потрапляють пункти управління або місця стоянки дронів-розвідників.

Ця робота триватиме і надалі, звісно. Цілей там вистачає.

За його словами, у Криму залишаються потужності (матеріально-технічна база), що призначені для ремонту кораблів, однак скористатися цим окупанти собі наразі не дозволяють. Плетенчук пояснив, що корабель, який перебуває у доку, з одного боку — нецікава ціль, бо така одиниця небоєздатна. З іншого боку — це стала, нерухома ціль, в яку простіше влучити.

Представник ВМС додав. що у складі Чорноморського флоту РФ залишилось не так багато кораблів, які ще не отримували пошкоджень від атак, що здійснюють ЗСУ.

За словами речника, окупанти з території Криму завдають ударів балістикою, зокрема по Одещині. Як пояснив Плетенчук, у зоні уваги підрозділів армії-агресора, які базуються на півострові, здебільшого південна частина України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС ЗСУ знищили російський надводний дрон у Чорному морі — відео
ВМС ЗСУ
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС ЗСУ завдали ударів ракетами "Нептун" по двох енергооб'єктах Росії
ВМС ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС України уразили спецпідрозділ армії РФ на буровій установці "Сиваш" — відео
ВМС ЗСУ
вишка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?