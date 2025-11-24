ВМС України назвали пріоритетні цілі для "бавовни" в окупованому Криму

На території тимчасово окупованого Криму залишається багато цілей для відпрацювання ЗСУ, зокрема дислокація російських морпіхів та аеродроми. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Головні тези:
- Дислокація російських морпіхів та аеродроми в окупованому Криму є головними цілями для українських ВМС.
- Робота ЗСУ у Криму включає удари по військових об'єктах та пунктах управління окупантів.
- Зберігання пального, боєприпасів та ремонтні потужності для кораблів також перебувають у полі зору українських військових.
За його словами, у Криму перебувають певні підрозділи армії РФ, окупований півострів є базою для деяких російських підрозділів, зокрема для морської піхоти. Військовий пояснив, що йдеться за бригаду російських морпіхів, які за чисельністю "насправді вже є дивізією".
У будь-якому разі, зазначив військовий, робота ЗСУ триває — у Криму відбуваються постійно "якісь ураження", зокрема за участі Військово-морських сил України. Іноді такі удари досить успішні, наприклад, коли у поле зору українських військових потрапляють пункти управління або місця стоянки дронів-розвідників.
Ця робота триватиме і надалі, звісно. Цілей там вистачає.
За його словами, у Криму залишаються потужності (матеріально-технічна база), що призначені для ремонту кораблів, однак скористатися цим окупанти собі наразі не дозволяють. Плетенчук пояснив, що корабель, який перебуває у доку, з одного боку — нецікава ціль, бо така одиниця небоєздатна. З іншого боку — це стала, нерухома ціль, в яку простіше влучити.
Представник ВМС додав. що у складі Чорноморського флоту РФ залишилось не так багато кораблів, які ще не отримували пошкоджень від атак, що здійснюють ЗСУ.
За словами речника, окупанти з території Криму завдають ударів балістикою, зокрема по Одещині. Як пояснив Плетенчук, у зоні уваги підрозділів армії-агресора, які базуються на півострові, здебільшого південна частина України.
