ВМС ЗСУ завдали ударів ракетами "Нептун" по двох енергооб'єктах Росії

Підрозділи Військово-морських сил ЗС України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська.
Головні тези:
- ВМС ЗСУ успішно завдали влучний ракетний удар по енергооб'єктах Росії.
- Обидва об'єкти, що постраждали, забезпечували живленням військові підприємства регіону.
ВМС ЗСУ запалили “бавовну” у Росії: що відомо
Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів.
Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним.
