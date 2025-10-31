ВМС ЗСУ завдали ударів ракетами "Нептун" по двох енергооб'єктах Росії
ВМС ЗСУ завдали ударів ракетами "Нептун" по двох енергооб'єктах Росії

Підрозділи Військово-морських сил ЗС України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська.

  • ВМС ЗСУ успішно завдали влучний ракетний удар по енергооб'єктах Росії.
  • Обидва об'єкти, що постраждали, забезпечували живленням військові підприємства регіону.

ВМС ЗСУ запалили “бавовну” у Росії: що відомо

Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів.

Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним.

